‘Ik kon voor 100 miljoen euro naar Van Gaal: misschien moest ik het gewoon doen’

Louis van Gaal was in 2015 een belangrijke reden voor om serieus na te denken over een vertrek bij Bayern München. Manchester United wilde ongeveer honderd miljoen euro betalen voor de Duitser, die op Old Trafford opnieuw met zijn voormalige trainer kon samenwerken. Bayern weigerde echter mee te werken aan de transfer.

Müller bevestigt in de GOAL-podcast The Late Run dat United destijds diep in de buidel wilde tasten. “In 2015 bood United ongeveer honderd miljoen euro”, vertelt hij. “Maar ik stond onder contract en Bayern zei nee.”

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Dat Van Gaal op dat moment trainer was van Manchester United, maakte de overstap voor Müller extra aantrekkelijk. Onder de Nederlander was hij eerder doorgebroken bij Bayern München en de aanvaller beschouwde hem als zijn mentor.

“Op een gegeven moment dacht ik: misschien moet ik het echt doen”, zegt Müller. “Het aanbod was heel goed en ik kreeg de kans om opnieuw met mijn mentor samen te werken. Ik was halverwege de twintig en had ook het gevoel dat ik klaar was voor de Premier League.”

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Bayern weigert 100 miljoen euro voor Müller

Hoewel Müller openstond voor een vertrek, leverde het veto van Bayern geen frustratie op. Integendeel: de houding van de Duitse club voelde voor hem juist als een bevestiging van zijn status.

“Ik was er ook blij mee dat Bayern nee zei”, legt hij uit. “Het was een enorm compliment dat ze honderd miljoen euro afwezen en eigenlijk tegen mij zeiden: ‘Jij bent onze man.’”

Müller voelde zich bovendien uitstekend op zijn plek in München. “Bij Bayern heb je alles wat je wilt. Je speelt ieder jaar om de Champions League, woont in een geweldige stad, bent nummer één van Duitsland en als Duits international sta je altijd in de schijnwerpers. Dat vond ik juist mooi, die druk voelen.”

Als speler uit de eigen regio voelde Müller bovendien een bijzondere band met de achterban. “Ik heb altijd iets meer verantwoordelijkheid richting de supporters gevoeld dan andere spelers.”

Müller dacht later opnieuw aan vertrek bij Bayern

Enkele jaren later kwam een afscheid opnieuw in beeld. Onder trainer Niko Kovac moest Müller in het seizoen 2018/19 geregeld genoegen nemen met een plek buiten de basis. Die rol paste niet bij zijn ambities. “Ik heb met de clubleiding gesproken en was te ambitieus om tevreden te zijn met een rol als reservespeler”, aldus Müller.

Een transfer werd uiteindelijk nooit concreet. Terwijl Müller over zijn toekomst nadacht, maakte Kovac plaats voor Hansi Flick. Daarmee veranderde zijn situatie bij Bayern en verdween een vertrek weer van tafel.

Müller bleef uiteindelijk tot 2025 bij Bayern München. In totaal speelde hij 756 officiële wedstrijden voor de club en maakte hij 250 doelpunten. Hij won onder meer tweemaal de Champions League, in 2013 en 2020, en dertien Duitse landstitels.

Vorig jaar vertrok Müller naar Vancouver Whitecaps. Inmiddels heeft de 37-jarige Duitser 19 keer gescoord en elf assists gegeven in 45 wedstrijden voor de Canadese club. Eind september verlengde hij zijn contract met zes maanden, waardoor hij minstens tot de zomer van 2027 in Vancouver blijft.