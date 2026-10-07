Na ruim een jaar blessureleed is Smans terug: 'Je gaat anders naar voetbal kijken'

Van een doorbraak bij VVV-Venlo tot een zware knieblessure en een rentree na ruim een jaar: kent een bewogen periode. De middenvelder van sc Heerenveen is inmiddels sterk teruggekomen en laat dit seizoen opnieuw zijn kwaliteiten zien.

Smans breekt in 2021 door bij VVV-Venlo. De middenvelder maakt op jonge leeftijd zijn debuut in het eerste elftal en scoort kort daarna tegen FC Dordrecht zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Blessureleed zorgt er vervolgens voor dat hij een deel van zijn eerste periode bij de Venlose club mist.

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In het seizoen 2023/24 groeit Smans uit tot een belangrijke speler voor VVV. Hij komt veel aan spelen toe en laat zich ook aanvallend gelden. De middenvelder eindigt dat seizoen met negen doelpunten en zes assists. In de zomer van 2024 maakt hij de overstap naar sc Heerenveen.

Zware tegenvaller

Zijn ontwikkeling in Friesland krijgt in augustus 2025 een flinke klap. In het duel met FC Volendam raakt Smans zwaar geblesseerd aan zijn knie. Een lange revalidatie volgt, waardoor hij ruim een jaar niet in actie kan komen.

Na zijn rentree keek Smans in een interview met ESPN terug op die periode. “Je wordt er heel ongeduldig van. Het is zo’n lange rit en je moet zo lang wachten op dat gevoel om voor mensen te spelen, weer te voetballen. Dat is uiteindelijk het allerleukste”, vertelde hij.

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Eindelijk weer op het veld

Na ruim een jaar wachten keert Smans terug op het veld. De middenvelder krijgt bij zijn rentree een warm onthaal van de supporters van Heerenveen.

“Ik heb heel erg uitgekeken naar dit moment. Alles wat je het afgelopen jaar hebt gedaan, doe je met de blik op dat ene moment dat je weer mag. Alles draait daar om”, vertelde Smans.

Ook de reactie van het publiek maakt indruk op hem. “Ik hoorde het publiek klappen en lawaai maken. Dat hebben ze ook al tegen Twente gedaan, toen ik nog niet mocht spelen, maar al wel bij de selectie zat. Dat doet je echt heel goed. Het is iets wat nooit went.”

De lange revalidatie heeft bovendien zijn kijk op het voetbal veranderd. “Ik denk dat je met een heel ander gevoel naar voetbal gaat kijken. Uiteindelijk ben je ooit gaan voetballen, omdat het je hobby is. Dat probeer ik iedere dag tegen mezelf te zeggen. Hoe mooi het is wat we doen. Als voetballer doe je dat te weinig. Dan heb je te weinig tijd. Maar het is gewoon het mooiste wat er is.”

Steeds belangrijker voor Heerenveen

Smans is inmiddels sterk teruggekomen. De middenvelder heeft dit seizoen al drie assists achter zijn naam staan en speelt een steeds belangrijkere rol bij Heerenveen. In zijn laatste wedstrijd tegen Sparta Rotterdam was hij opnieuw belangrijk met twee assists in de 0-4 overwinning. Daarmee laat Smans zien dat hij na zijn zware knieblessure steeds meer zijn oude niveau terugvindt.