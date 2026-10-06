FC Twente boycot talkshow: 'Erik ten Hag is een mega grote slapjanus'

FC Twente laat voetballers, stafleden en directieleden niet meer aanschuiven in de talkshow Voetbaltijd van streekomroep 1Twente. Dat hebben de makers van het wekelijkse voetbalprogramma maandag bekendgemaakt.

In het programma Voetbaltijd geeft analist en voormalig zaakwaarnemer René Wagelaar wekelijks zijn mening over de ontwikkelingen rondom Heracles Almelo en FC Twente. Daarin is hij volgens de club uit Enschede te ver gegaan. De Tukkers hebben de makers van het programma laten weten dat er geen medewerkers van de club meer aanschuiven. FC Twente wil niet meewerken aan een programma 'waarin leugens of onwaarheden' worden verteld, zo laat de club weten.

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René Wagelaar, die door FC Twente wordt verweten dergelijke leugens en onwaarheden te verkondigen, reageert fel op de beslissing van de club. "Dat ze hier niet komen, is natuurlijk ontzettend zwak. Ik sta achter alles wat ik hier vertel. Ik wil hoor en wederhoor. Ik wil dat Erik ten Hag (technisch directeur, red.) en Dominique Scholten (algemeen directeur, red.) hier gaan zitten. Dan kan ik mijn verhaal vertellen en dan kunnen zij weerwoord geven. Dit is alleen maar over en weer, dat heeft geen zin."

'Erik ten Hag: een grote slapjanus'

Wagelaar heeft Ten Hag vorig seizoen op de tribune bij AZ dan ook alvast benaderd om aan te schuiven in de talkshow. "Het was eind mei en ik zei: kom je een keer bij Voetbaltijd? Dan krijg je een kwartier lang een verhaal, maar geen antwoord. Die wilde toen al graag wegblijven. En die komt nu ook niet. Dat is toch een mega grote slapjanus! Erik ten Hag! Hij heeft gewerkt bij Manchester United, Bayer Leverkusen en Ajax. Die moet hier gaan zitten en mij met feiten om de oren kunnen slaan. Maar omdat ik de waarheid vertel, kunnen ze niets. Want ik ga ze hier met feiten om de oren slaan. Ik weet het echt. Alle dingen kloppen. Ik vertel geen leugens."

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Naast dat Wagelaar door FC Twente wordt verweten 'leugens' te verkondigen in het programma, kreeg hij volgens eigen zeggen ook kritiek vanwege zijn uitspraken over spelers.

"Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met kritiek te leveren op Michel Vlap. Toen zijn ze in contact met ons gekomen. Het werd een hetze genoemd. Daarna is het stelselmatig minder geworden. Elke week was er weer iets wat ze aan het programma niet goed vonden en dat moest worden aangepast. Daar kwam de kritiek op Rots later bij. Ze vonden ook dat dat niet kon", zegt Wagelaar. Om die kritiek werd Voetbaltijd al eens eerder geboycot wordt door FC Twente.