Pijnlijk bericht voor Wout Weghorst: 'Hij is echt niet achterlijk'

Hans Kraay junior denkt dat de spitsenkeuzes van Xavi Memphis Depay en aan het denken zullen zetten, zo schrijft hij in zijn column voor Voetbal International. De analist ziet een pijnlijk signaal voor de twee ervaren aanvallers, die steeds verder dalen in de pikorde.

"Hoe zouden Memphis Depay en Wout Weghorst naar Xavi en zijn spitsenkeuzes kijken? Allebei zijn ze niet opgeroepen, ook niet toen Donyell Malen geblesseerd raakte. En na de blessure van Brobbey werd Joshua Zirkzee van de reservebank geplukt bij Manchester United. Dat zal Wout en Memphis te denken geven", denkt Hans Kraay junior. "Xavi doet dit niet zomaar. Gepasseerd worden door Brobbey en Malen: allez, om het maar even op z'n Belgisch te zeggen, de taal van mijn vrouw. Dat kan. Maar om dan ook nog eens gepasseerd te worden door Meerdink en Zirkzee: Memphis en Weghorst zijn echt niet achterlijk, hè. Die kunnen echt wel tellen", schrijft de columnist.

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De keuze pakt echter wel goed uit, ziet Kraay. Hij is onder de indruk van de prestaties van spits Mexx Meerdink, een van de opvolgers van Memphis en Weghorst, in het Nederlands elftal. "Hij speelt volledig zonder schroom. En zijn eerste balcontact vind ik altijd echt speciaal. Meerdink heeft een fluwelen linkerbeen. Maar bij AZ vroeg ik me vaak af of hij wel gretig genoeg is om per se te willen scoren. Want goed voetballen als centrumspits is niet genoeg. Zonder dat-ie me heeft gehoord, heeft Meerdink in het Oranje-shirt juist dát laten zien."

Kraay stipt er vervolgens één hoogtepunt uit: "Het allermooiste is dat hij gewoon die bal pakt, als Nederland bij een 0-0-stand in Belgrado een penalty krijgt. In de studio van ESPN zaten Jan Joost van Gangelen en ik een potje te bekvechten over wie die pingel moest nemen. Omdat Gakpo het veld al uit was. Want we zijn niet zo heel erg goed in strafschoppen, riepen we in koor. En toen zagen we Mexx doodleuk die bal pakken. Hij legt hem op het stippie en schiet 'm zó onbedaarlijk technisch hard in het zijnetje. Mexx zit vanaf nu echt op willen en moeten scoren."