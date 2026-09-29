Gertjan Verbeek velt oordeel over het nieuwe Oranje: ‘Hij is verder dan ik had gedacht’

heeft tijdens de eerste interlands onder Xavi Hernández geen onuitwisbare indruk gemaakt op Gertjan Verbeek. De voormalig trainer ziet dat de leeftijd vat begint te krijgen op de aanvoerder van Oranje en plaatst bovendien vraagtekens bij diens recente uitlatingen over de periode onder Ronald Koeman.

Vooral tegen Duitsland (1-1) zag Verbeek kwetsbaarheden. “Als hij hoog op het veld één-tegen-één komt te staan met heel snelle spelers, dan heb je wel een probleem met Virgil van Dijk”, zegt hij in gesprek met FCUpdate. “Met veel ruimte in zijn rug is hij kwetsbaar.”

Ook de veelbesproken discussie tussen Van Dijk en Valentijn Driessen beviel Verbeek niet. “Ik begreep zijn uitbarsting niet helemaal. Je begint met een nieuwe bondscoach en een nieuwe start. Waarom zou je dat dan weer oprakelen?” Dat Van Dijk afstand nam van het spelen met vijf verdedigers op het WK tegen Marokko vindt hij eveneens opvallend. “Ik kan me niet voorstellen dat Koeman zijn aanvoerder niet bij zo’n beslissing heeft betrokken.”

Verbeek bespreekt in het uitgebreide interview ook de frisse start onder Xavi, de doorbraak van Mexx Meerdink en Ruben van Bommel, de terugkeer van Joey Veerman en de keuzes van de nieuwe bondscoach rond onder anderen Memphis Depay en Wout Weghorst.

Bekijk hieronder het volledige interview met Gertjan Verbeek, waarin hij uitgebreid ingaat op de eerste interlandperiode onder Xavi en de opvallendste spelers van Oranje.