Hoeveel hufter ben jij eigenlijk?

Op mijn vrije zaterdagmiddag lees ik, onder het genot van een kopje koffie, over de hufter. Voor wie het gemist heeft: we maken ons vrijwel met zijn allen zorgen over de verhuftering van de maatschappij, maar we doen er zelf niets aan. De hufter, dat is altijd de ander, zo kwam naar voren in dit onderzoek.

Het sluit aan op mijn observaties van eigen hufterigheid. Als ik in de auto zit, erger ik me zichtbaar aan wielrenners, maar op de fiets erger ik me net zo goed aan automobilisten. Er is één uitzondering. Een fatbike vind ik per definitie asociaal, maar waarschijnlijk is dat ook weer anders als je er zelf een bezit.

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En hoewel hockeymensen net zo goed kunnen uitblinken in hufterige acties, kom je bij een potje voetbal wat makkelijker de opzichtigste gevallen tegen. Misschien begint het al zodra de liefde voor een club de overhand krijgt en je je anders gaat gedragen. Zolang ‘we’ maar winnen.

De KNVB ziet het al jaren op de velden en voert dit seizoen een strijd tegen onsportiviteit, het beschaafdere broertje van de hufter. Zo heeft een speler minder tijd om van het veld te lopen, wordt er afgeteld bij een doeltrap en moet je minimaal een minuut naar de kant bij een blessurebehandeling. Niets mis met deze maatregelen, maar ik mis nog wat reflectie van hogere hand.

Van bijvoorbeeld onze KNVB-directeur Nigel de Jong. Ik droom inmiddels een beetje weg op mijn bank. “Zelfreflectie is een groot goed in het leven. Een goed mens worden, ook op het veld, kost nou eenmaal tijd. Als ik terugdenk aan onze WK-finale van 2010, dan was ik met voortschrijdend inzicht eigenlijk zelf een hufter. Dat heeft Xavi ook bevestigd. Maar als ik nu de test afneem, kom ik er een stuk beter uit”, hoor ik hem zeggen.

Misschien komt het door de zon, maar ik dwaal verder af. De Jong is een pilot gestart om de hufter aan het denken te zetten. In de geest van “de maatschappij, dat ben jij” is er een test ontwikkeld die elke voetbalfan regelmatig kan invullen. Het kost maar enkele minuten en zet direct aan tot denken.

Ook het Nederlands elftal gaat aandacht aan het thema besteden. Op de aanvoerdersband van Virgil van Dijk zal eenmalig de tekst staan: hufter-free. De selectie van Oranje heeft een cursus gekregen in het herkennen van huftergedrag bij elkaar. Gegeven door oud-speler Mark van Bommel.

Mijn ogen blijven hangen bij het staafdiagram in de krant, waaruit blijkt dat de respondenten verhuftering een probleem vinden, maar daar zelf nauwelijks aan bijdragen. Verrek, zo zou ik ook hebben gereageerd. Dat plan van Nigel de Jong bestaat alleen in mijn hoofd, maar de test inmiddels niet meer: die kun je hier maken.

Jan-Willem Struik werkte tussen 2007 en 2015 als redacteur bij FCUpdate. In deze jaren zat hij boven op het nieuws en de wedstrijden. Tegenwoordig schrijft hij korte columns, vaak met een persoonlijke noot. Meer van hem lezen? Bekijk zijn blog.