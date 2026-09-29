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Zorgen om Daley Blind: dit is er aan de hand

29 september 2026, 11:52   Bijgewerkt: 12:33
Daley Blind
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Daley Blind kampt op dit moment met hardnekkige rugklachten. Het fysieke ongemak wordt vermoedelijk veroorzaakt door een geïrriteerde zenuw. De ervaren verdediger van Ajax staat al sinds medio augustus buitenspel, maar van een plotseling incident in de voorbije weken blijkt geen sprake te zijn.

In de podcast van Kale & Kokkie wordt duidelijk dat de fysieke problemen van de 36-jarige routinier een langere voorgeschiedenis kennen. Podcastmaker Lawrence de Munck benadrukt dat de situatie al geruime tijd sluimert in de loopbaan van de linkspoot: "Die rugblessure van hem is iets wat al veel langer speelt. Dat is een terugkomend dingetje en niet iets van de laatste weken."

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Voetbalanalist Hedwiges Maduro haakt tijdens de uitzending in op het medische vraagstuk rondom Daley Blind. De oud-speler van onder meer Valencia en Sevilla herkent de aard van de klachten uit de Amsterdamse ziekenboeg. "Het zou iets met een zenuw te maken hebben. Dat is altijd lastig", stelt Maduro. "Volgens mij had Steven Berghuis daar ook een tijdje last van. Ik hoop dat het meevalt."

Hoewel de linkspoot de individuele looptraining inmiddels heeft hervat, verloopt zijn hersteltraject moeizaam. Een concrete datum voor een rentree ontbreekt vooralsnog.

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Daley Blind

Daley Blind
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
0
0
2025/2026
Girona
31
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1

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