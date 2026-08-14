Valentijn Driessen geeft Ajax transferadvies: '5 miljoen euro, blind betalen!'

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van de aankopen die Ajax tot dusver heeft gedaan. De journalist van De Telegraaf vindt spelers als Marcos Leonardo en Caio Henrique tegenvallen, maar kent wel een andere potentiële aanwinst: van NEC.

Ajax kende zondag een vrij moeizame eerste Eredivisie-wedstrijd (0-2 zege op PEC Zwolle) en wist donderdagavond niet te winnen van Shelbourne FC (2-2), al was dat wel voldoende om de volgende voorronde van de Conference League te bereiken. “Je ziet wel de armoede bij Ajax als Godts er niet is. Vergelijk de wedstrijd van Ajax tegen Shelbourne, toen Godts nog speelde, met de tweede wedstrijd. Je zag het verschil ook tussen Ajax in het eerste uur tegen PEC Zwolle en het laatste halfuur, toen Godts was gewisseld”, stelt Driessen in de podcast Kick-Off.

Artikel gaat verder onder video

“Dat zijn wel spelers die het verschil kunnen maken. Maar spelers zijn in Nederland bijna niet te houden als de winnaar van de Champions League zich meldt”, beseft Driessen. “Het wordt heel moeilijk om dat op te volgen. Wat er tot dusver binnen is gekomen, is allemaal nog niet geweldig. Het zijn allemaal geen verschilmakers. Ter Stegen is gratis gekomen, maar voor de rest? Brandt en Blind wil ik nog wel zien in Europa. Blind zeker; Brandt is een goed speler.”

'Brazilianen presteren niet bij Ajax'

Andere aankopen vindt Driessen flink tegenvallen. Die Braziliaan (Marcos Leonardo, red.) heeft geld gekost, dus die moet blijkbaar in de spits staan. Maar ik vind dat je gewoon met Tolu moet spelen. Die andere Braziliaan brengt ook niks”, doelt hij op linksback Caio Henrique, die zich in de luren liet leggen voorafgaand aan de 2-2 van Shelbourne. “Die Argentijn was ook niks”, verwijst hij naar Maher Carrizo.

Daarna wijst hij naar NEC-uitblinker Nejasmic. “Als ik Nejasmic zie bij NEC en ik zie Regeer bij Ajax, dan zou ik het wel weten. Als ik daar vijf miljoen euro voor moet betalen, zou ik dat blind neerleggen. Dat is een speler die Ajax zoekt. Maar ik ben niet echt onder de indruk van de spelers die Ajax tot nu toe heeft gehaald. Het grote geld is uitgegeven aan Henrique en Leonardo, maar daar zie ik het niet in. Henrique staat te tollen op zijn benen als een invaller van Shelbourne twee keer met z’n heupen zwaait. Jezus, die man kan helemaal niet verdedigen”, verwijst hij naar de 2-2 die Shelbourne donderdagavond maakte.