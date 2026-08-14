Braziliaanse media pakken uit: grote wending rond Memphis Depay

De breuk tussen en Corinthians hoeft toch niet definitief te zijn. Hoewel de aanvaller diep teleurgesteld is over de manier waarop de Braziliaanse club zijn contractverlenging op het laatste moment blokkeerde, staat hij open voor nieuwe onderhandelingen. Sterker nog: Memphis wil volgens CNN Brasil nog altijd graag bij Corinthians blijven.

De 32-jarige Depay voelt zich sterk verbonden met de club en de achterban en heeft het bovendien naar zijn zin in São Paulo. Dat sentiment is ondanks de gebeurtenissen van de afgelopen dagen niet verdwenen. Eerder reageerde Memphis nog woedend nadat Corinthians besloot de vrijwel afgeronde verlenging niet te ondertekenen.

Memphis en zijn entourage zijn bereid opnieuw om tafel te gaan, al moet Corinthians niet verwachten dat de Nederlander opnieuw dezelfde forse concessies doet.

Memphis deed Corinthians al grote concessies

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Voor het contract dat uiteindelijk niet werd ondertekend, was Memphis de club op meerdere punten tegemoetgekomen. Zo accepteerde hij een lager salaris, een kortere contractduur en zelfs het bevriezen van een schuld van zeven miljoen euro real die Corinthians bij hem had openstaan.

Speler en entourage willen nieuwe voorwaarden bespreken, maar zullen zich volgens CNN Brasil waarschijnlijk harder opstellen dan tijdens de vorige onderhandelingsronde. De ruimte om opnieuw fors in te leveren lijkt daardoor aanzienlijk kleiner.

Dat is pikant, omdat beide partijen eerder al vrijwel rond waren. De financiële, juridische, voetbaltechnische en commerciële afdelingen van Corinthians hadden hun goedkeuring gegeven aan de constructie. President Osmar Stabile zette op het laatste moment echter geen handtekening. Volgens hem moest de club prioriteit geven aan de financiële gezondheid van Corinthians.

Trainer Fernando Diniz maakte vervolgens geen geheim van zijn teleurstelling. Na het gelijkspel tegen Rosario Central in de Copa Libertadores liet hij weten dat hij Memphis graag binnenboord had gehouden en dat een nieuwe overeenkomst wat hem betreft nog altijd welkom zou zijn.

De druk op Stabile neemt ondertussen toe. De voorzitter heeft nog niet bevestigd dat Corinthians daadwerkelijk opnieuw met het kamp-Memphis gaat onderhandelen, maar de club heeft ook een ander groot probleem op tafel liggen: de financiële afwikkeling met de Oranje-international.

Miljoenenclaim zorgt voor groeiende druk

Binnen Corinthians is het politieke klimaat rond Memphis de afgelopen uren veranderd. Bestuurders die eerder voor zijn vertrek waren, zouden inmiddels vinden dat verlenging toch de betere keuze was geweest. Volgens hen zou Stabile er verstandig aan doen zijn besluit opnieuw tegen het licht te houden. Mensen uit de directe kring van de voorzitter blijven zijn eerdere beslissing juist steunen.

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Een belangrijke factor is de mogelijke financiële claim van Memphis. Corinthians vreest dat hij een enorm bedrag in één keer kan opeisen. In het meest vergaande scenario zou dat kunnen oplopen tot dertig miljoen euro. Voor een club die al met grote financiële problemen kampt, zorgt die mogelijkheid voor flinke onrust.

Corinthians onderzoekt daarom of met Memphis een akkoord over de openstaande schuld kan worden bereikt. De juridische en financiële afdelingen zouden daar deze week verder over spreken, al wordt de kans op een eenvoudige oplossing binnen de club laag ingeschat.

Ook de reactie van de supporters heeft de verhoudingen veranderd. Binnen Corinthians zou het gevoel bestaan dat Stabile de weerstand tegen het vertrek van Memphis heeft onderschat. Op sociale media groeide de kritiek snel en de hashtag #ForaStabile ('Stabile weg') belandde zelfs tussen de meest besproken onderwerpen op X.

Daar komt bij dat de commerciële afdeling al een constructie had voorbereid om een nieuw contract van Memphis betaalbaar te maken. Twee bedrijven die al op het shirt van Corinthians staan, waaronder Esportes da Sorte, zouden bereid zijn geweest financieel bij te dragen. Ook sponsor Fatal Fans, een pornografisch platform, zou openstaan voor een verhoging van het sponsorbedrag om onderdeel te worden van de operatie.

Sportief blijft Memphis eveneens belangrijk. De voetbalafdeling onder leiding van Marcelo Paz hecht veel waarde aan de aanvaller en ook Diniz rekent graag op zijn nummer 10 voor de rest van het seizoen.

Stabile hield bij zijn eerdere besluit echter vast aan het financiële belang van de club. Volgens de voorzitter kon Corinthians met het oog op zowel de huidige als toekomstige financiële situatie geen nieuwe verbintenis van deze omvang aangaan.

Memphis speelde in bijna twee jaar 79 wedstrijden voor Corinthians. Daarin maakte hij twintig doelpunten en gaf hij vijftien assists. Ondanks alle frustratie over het misgelopen akkoord blijkt zijn hoofdstuk in São Paulo daardoor mogelijk toch nog niet afgesloten.