Live voetbal 1

Oranje-international krijgt boodschap van werkgever: vertrek lonkt in januari

29 september 2026, 12:28
De spelers van het Nederlands elftal tegen Noorwegen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Teun Koopmeiners mag in de winterstop vertrekken bij Juventus, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Nederlandse middenvelder, die momenteel actief is in de selectie van Oranje, maakt de verwachtingen in Turijn nog niet waar en wordt naar verluidt opnieuw op de transferlijst gezet.

Koopmeiners kwam in augustus 2024 voor een bedrag van ruim vijftig miljoen euro over van Atalanta. RoboKoop haalt bij De Oude Dame niet het niveau dat hij in Bergamo liet zien en dus wordt een vertrek opnieuw bespreekbaar. Afgelopen zomer was dat al het geval, maar toen kwam een transfer niet van de grond.

Artikel gaat verder onder video

In de winter gaat Juventus opnieuw proberen om de Nederlander van de hand te doen. “De beleidsbepalers van Juventus zullen in januari opnieuw de markt verkennen om een nieuwe bestemming voor hem te vinden, als er komende tijd geen duidelijke ommekeer komt”, schrijft de roze sportkrant. Een sportieve opleving zou er dus voor kunnen zorgen dat Koopmeiners het vertrouwen terugwint, maar anders ziet het er somber uit.

Juventus verlangt naar verluidt minimaal 25 miljoen euro voor Koopmeiners. Een huurdeal behoort ook tot de mogelijkheden. In de zomer waren clubs als Galatasaray, AS Monaco, Everton, Newcastle United en een aantal Saudische ploegen daarin geïnteresseerd.

Koopmeiners is deze periode actief bij het Nederlands elftal. In de afgelopen interlands tegen Duitsland (1-1) en Servië (1-2) hield de oud-speler van AZ twee keer de bank warm.

➡️ Meer over Koopmeiners

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder heeft bezwaar tegen Xavi: 'Ik vind het gewoon een beetje vreemd'

  • Gisteren, 21:24
  • Gisteren, 21:24
  • 7
Guus Til na Servië - Nederland

Guus Til botst live met interviewer na Oranje-zege, ESPN haalt beelden offline

  • Gisteren, 09:08
  • Gisteren, 09:08
  • 9
Xavi en Driessen

Valentijn Driessen ziet Xavi door de mand vallen: 'Hij kon het niet...'

  • vr 25 september, 08:32
  • 25 sep. 08:32
  • 19
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners
Juventus
Team: Juventus
Leeftijd: 28 jaar (28 feb. 1998)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Juventus
5
1
2025/2026
Juventus
33
0
2024/2025
Juventus
28
3
2023/2024
Atalanta
34
12

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws