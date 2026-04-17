is onder de indruk van de houding van , zo laat hij weten aan Voetbal International. Het toptalent van AZ wordt met de nodige grote clubs in verband gebracht en er wordt een forse vraagprijs genoemd, maar hij laat zich daar niet door van de wijs brengen.

Smit breekt dit seizoen echt door bij AZ, dat weet dat het goud in handen heeft. De Alkmaarders schakelden daarom superagent Jorge Mendes in om een recordtransfer te realiseren. Naar verluidt zou AZ zo’n zestig miljoen euro verlangen voor de jonge middenvelder. Koopmeiners verwacht niet dat Smit nog lang in het AFAS Stadion te bewonderen zal zijn, zo laat hij weten.

Artikel gaat verder onder video

“Zijn potentie is voor iedereen zichtbaar. En het mooie is, ik zie nog steeds een jochie dat gewoon lekker wil voetballen”, aldus Koopmeiners, die Smit altijd met een glimlach en een bal aan zijn voet ziet. “Als je in de catacomben het getik hoort van een bal tegen een muur, weet je één ding zeker: dat is Kees.”

Doordat het talent van Smit voor iedereen zichtbaar is, is er ook enorm veel media-aandacht voor de twintigjarige rechtspoot. “Kees gaat daar heel goed mee om”, ziet zijn ploeggenoot. “Hij blijft volledig zichzelf. De gigantische bedragen die rond hem worden genoemd, daar kan hij zelf niks aan doen. Daarop moet je hem dan ook niet beoordelen.”

De spelers van AZ weten wat ze op het veld aan Smit hebben en weten dat ze de bal altijd bij hem kwijt kunnen. “Hijzelf weet dat ook. Maar Kees moet óók weten wat zijn rol betekent binnen een team. Met een makkelijk wedstrijdje kom je niet weg op dit niveau. Het mooie is dat Kees zelfkritisch is, hij beseft dat hij vooral in verdedigend opzicht nog stappen moet maken”, ziet Koopmeiners. “Misschien is dat er ook wel lastig in te slijpen, als je zó goed kunt voetballen. Kees doet veel op intuïtie. Dat is onderdeel van wat hem bijzonder maakt. Maar bij het werken aan verbeterpunten moet je soms je intuïtie parkeren.”