Önal appt meteen met Ouaissa na gedurfde uitspraken in FCUpdate-interview

Başar Önal voelt nog geen wedstrijdspanning voor de bekerfinale. De vleugelspeler leeft met NEC toe naar de eindstrijd tegen AZ, zondagavond in De Kuip. In gesprek met journalist Maxim Textor van FCUpdate blikt Önal vooruit op de wedstrijd.

Voor Önal is het de eerste kans op een hoofdprijs, maar van wedstrijdspanning is ‘nog’ geen sprake. “Maar ik merk wel aan mijn lichaam dat die spanning op een gegeven moment gaat komen, op een gezonde manier. Zondag gaan we knallen. Het is belangrijk dat je met zelfvertrouwen het veld op gaat, met veel zin en energie. Dat ga ik zondag ook gewoon weer doen. Dat moet goed komen”, verzekert de linkervleugelspeler van NEC.

Weddenschap met Ouaissa

Vorige week sprak FCUpdate-journalist Sander Kamphof met Sami Ouaissa, ploeggenoot van Önal. In dat interview zei Ouaissa dat zijn doelstelling is om dit seizoen meer doelpunten te maken dan Önal. De uitspraken zijn Önal ook opgevallen. “Ja, hij wil meer goals maken dan ik, hè? Ik heb hem na het interview meteen geappt en gezegd: dat gaat je niet lukken. Ik sta er nu ook één voor, dus ik acht de kans groot dat ik hem ga verslaan.”

Önal hoopt de ‘doelpuntenvoorsprong’ op Ouaissa natuurlijk te vergroten in de finale. “Maar ik zeg je eerlijk: ik merk aan hem dat die energie er bij hem ook goed in zit. Dus ik zie hem ook zomaar iets doen. Maar het allerbelangrijkste is dat we zondag winnen. En aan het eind van het seizoen hoop ik dat ik die weddenschap ook heb gewonnen.”

Als NEC de beker wint, is het verzekerd van in ieder geval Europa League-voetbal. Via de Eredivisie is een ticket voor alle Europese clubtoernooien nog denkbaar. Neemt Önal, wiens contract over twee jaar afloopt, dat perspectief mee als hij nadenkt over zijn toekomst? “Het is natuurlijk altijd mooi meegenomen als de club volgend jaar Europees speelt. Maar daar ga ik pas na het seizoen echt over nadenken. Nu ben ik vooral bezig met het behalen van onze doelstellingen.”

Dit seizoen was Önal goed voor 7 goals en 7 assists in de Eredivisie, terwijl de teller in het bekertoernooi staat op 2 goals en 1 assist. Over zijn persoonlijke doelstelling wil hij niet veel kwijt. “Ik heb niet echt exacte cijfers op papier gezet. Maar de laatste weken merk ik wel dat ik me richt op een exact doel. Ik spreek het niet hardop uit, maar ik hoop een bepaald aantal te halen. Dat heeft niks te maken met de weddenschap, maar meer om te laten zien wat ik kan bereiken. Dus ja, ik heb wel een doelstelling in mijn hoofd.”