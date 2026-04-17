De deze week op 48-jarige leeftijd verongelukte Alexander Manninger heeft niet lang voor zijn dood een laatste interview gegeven aan La Gazzetto dello Sport. In gesprek met de roze sportkrant onthulde de Oostenrijkse oud-keeper dat hij maar van één ding spijt heeft: zijn vertrek bij Arsenal.

The Gunners namen Manninger in 1997 over van Casino Salzburg. Op het oude Highbury werd de nog jonge keeper reserve achter Engels international David Seaman. Desalniettemin werd de Oostenrijker in zijn debuutjaar, door een blessure van zijn besnorde concurrent, eind januari plots voor de leeuwen gegooid. Manninger zou zes wedstrijden blijven staan, waarin onder meer Chelsea en Manchester United werden getroffen, en daarin niet één tegendoelpunt incasseren. Met zijn zes clean sheets op rij had hij zo een aandeel in de landstitel die uiteindelijk werd veroverd, daar deed de 4-0 nederlaag in de voorlaatste speelronde tegen Liverpool niets meer aan af.

Manninger zou uiteindelijk tot 64 wedstrijden voor Arsenal komen, maar in 2001 op huurbasis naar Fiorentina verkassen. Een jaar later vertrok hij definitief, naar Espanyol. Daarna keerde Manninger terug naar Italië, waar hij bij achtereenvolgens Torino, Bologna, Brescia, AC Siena, Udinese en Juventus onder contract stond, met tussentijds een periode bij Red Bull Salzburg. In zijn nadagen keepte Manninger nog vier seizoenen in Duitsland, bij FC Augsburg, en fungeerde hij in het seizoen 2016/17 nog als reservedoelman bij Liverpool.

Over zijn periode in Londen zegt Manninger tegen La Gazzetta dat hij nog steeds emotioneel wordt als hij eraan terugdenkt. "Ik was twintig, nog een kind. Arsène Wenger wilde de club een internationale dimensie geven en zich focussen op het halen van jonge spelers, daar was ik er eentje van." Ondanks zijn jonge leeftijd voelde Manninger zich naar eigen zeggen 'comfortabel' onder de lat. "Met Tony Adams stond er een reus voor me staan. Hij heeft me zoveel geleerd. Ik heb maar van één ding spijt: dat ik te vroeg ben vertrokken. Maar ja... ik wilde spelen", aldus de oud-keeper.