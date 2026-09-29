Zorgen voor Xavi? 'Nederland heeft echt een probleem op die positie'

De analisten van Voetbalpraat vinden dat het Nederlands elftal momenteel op één positie een ‘probleem’ heeft. Marciano Vink en Kenneth Perez wijzen naar de linksbackpositie, waar volgens hen nog niet goed rendeert.

Van de Ven is al een tijdje de eerste keus op de linksbackpositie, waar hij onder meer Nathan Aké en Jorrel Hato achter zich heeft. De verdediger speelt bij Tottenham Hotspur, de hekkensluiter van de Premier League, echter in het centrum. “Ik zie Van de Ven niet als een linksback”, zegt Vink.

“Nee, ik ook niet”, reageert Perez direct. “Nederland heeft echt een probleem op die positie. Daley Blind kan daar echt niet?”, zegt de Deen vervolgens cynisch.

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Wouter Bouwman stipt Mats Rots aan, die afgelopen zomer de overstap maakte van FC Twente naar Hoffenheim. “Daar is het misschien wel wachten op”, antwoordt Vink. Arno Vermeulen ziet dat Van de Ven toch wel kwaliteit heeft. “Tegen Servië loste hij, aan de andere kant van het veld, een gevaarlijke situatie op met een bloktackle. Maar ik denk dat Xavi toch wel wat meer voetbal wil hebben op de linksbackpositie”, sluit hij toch weer negatief af.