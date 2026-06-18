FC Barcelona en Liverpool azen op Micky van de Ven

kan rekenen op belangstelling van twee Europese topclubs. Volgens De Telegraaf-journalist Mike Verweij houden zowel FC Barcelona als Liverpool de situatie van de Oranje-international bij Tottenham Hotspur nauwlettend in de gaten.

Van de Ven ligt nog tot medio 2028 vast in Noord-Londen. Tottenham en de verdediger hebben bovendien al uitgesproken dat zij graag langer met elkaar willen doorgaan. Vooralsnog heeft dat echter nog niet geleid tot een nieuw contract. Waarom een akkoord over een verlenging uitblijft, is volgens De Telegraaf niet duidelijk.

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Dat biedt kansen voor geïnteresseerde clubs. Volgens Verweij volgen FC Barcelona en Liverpool de ontwikkelingen rond Van de Ven op de voet. De twee Europese grootmachten zouden zelfs overwegen zich deze zomer in Londen te melden voor de verdediger.

Een vertrek van Van de Ven zou een flinke tegenvaller zijn voor Tottenham. Trainer Roberto De Zerbi ziet in de Nederlander een van de steunpilaren van zijn ploeg. De Italiaan sprak zich eerder al lovend uit over de verdediger en noemde hem zelfs 'de beste centrale verdediger van de Premier League'.