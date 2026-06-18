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Grote tegenslag voor Oranje: speler loopt hersenschudding op

18 juni 2026, 20:15
Ronald Koeman / Zweden
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ronald Koeman kan zaterdag tegen Zweden geen beroep doen op Quinten Timber. De middenvelder van Olympique Marseille heeft op een training van het Nederlands elftal een lichte hersenschudding opgelopen, meldt ESPN.

Volgens de televisiezender kwam Timber donderdag tijdens een trainingssessie in Kansas City hard in botsing met een teamgenoot. De middenvelder hield daar een lichte hersenschudding aan over.

Daardoor is Timber niet inzetbaar voor de tweede groepswedstrijd van Oranje op het WK tegen Zweden. Dat is een tegenvaller voor Koeman, aangezien de 24-jarige middenvelder een belangrijke rol lijkt te vervullen in de selectie. Tegen Japan kwam hij als invaller al vroeg binnen de lijnen.

Of Timber op tijd hersteld is voor de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië, is nog niet duidelijk.

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Nederland - Zweden

19:00
Wordt gespeeld op 20 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Quinten Timber

Quinten Timber
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 25 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Marseille
15
0
2025/2026
Feyenoord
17
2
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

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