Grote tegenslag voor Oranje: speler loopt hersenschudding op

Ronald Koeman kan zaterdag tegen Zweden geen beroep doen op . De middenvelder van Olympique Marseille heeft op een training van het Nederlands elftal een lichte hersenschudding opgelopen, meldt ESPN.

Volgens de televisiezender kwam Timber donderdag tijdens een trainingssessie in Kansas City hard in botsing met een teamgenoot. De middenvelder hield daar een lichte hersenschudding aan over.

Daardoor is Timber niet inzetbaar voor de tweede groepswedstrijd van Oranje op het WK tegen Zweden. Dat is een tegenvaller voor Koeman, aangezien de 24-jarige middenvelder een belangrijke rol lijkt te vervullen in de selectie. Tegen Japan kwam hij als invaller al vroeg binnen de lijnen.

Of Timber op tijd hersteld is voor de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië, is nog niet duidelijk.