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Kieft hekelt kritiek op Oranje-speler: ‘Het is niet eerlijk’

18 juni 2026, 13:53
Wim Kieft
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Wim Kieft vindt de kritiek op Memphis Depay na afloop van Nederland - Japan (2-2) niet eerlijk, zo geeft hij aan in de rubriek Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp. De spits kwam als invaller binnen de lijnen, maar moest volgens Kieft alleen maar op de middenlijn spelen.

Nederland gaf zondag in de slotfase een 2-1 voorsprong weg tegen Japan in de eerste wedstrijd van het WK. Twintig minuten voor tijd bracht Ronald Koeman Depay binnen de lijnen, maar de spits van Corinthians kon niets klaarspelen in Dallas. De 32-jarige aanvaller kreeg na afloop van de wedstrijd heel veel kritiek over zich heen.

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In KJEG haalt Michel van Egmond aan dat Depay absoluut niet indrukwekkend was in de eerste WK-wedstrijd. “Voor Memphis is het niet eerlijk, want hij moest op de middenlijn spelen”, doelt Kieft op de verdedigende tactiek van Oranje in de slotfase. “Jij houdt niet van Memphis, ik ken jou”, bijt de oud-spits zijn tafelgenoot toe.

Tegen Japan begon Koeman met Donyell Malen in de punt van de aanval, maar hij wist opnieuw niet te scoren. “Als ik Malen was, zou het bij mij gaan knagen”, aldus Kieft. “Hij doet het wel in Rome. Met alle respect, maar AS Roma is geen Aston Villa of Liverpool, qua niveau van de competitie. Dan kan bij jezelf de twijfel erin sluipen: ‘Ik moet het hier ook laten zien’. Dan moet je die verlossende goal maken.” Ook een intikkertje kan volgens Kieft heel bevrijdend werken voor een spits.

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Het hele leven is niet eerlijk, Kieft maar Depay levert al een hele tijd niet.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
399 Reacties
705 Dagen lid
895 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het hele leven is niet eerlijk, Kieft maar Depay levert al een hele tijd niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Nederland - Japan

2 - 2
Gespeeld op 14 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

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