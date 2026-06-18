Wim Kieft vindt de kritiek op na afloop van Nederland - Japan (2-2) niet eerlijk, zo geeft hij aan in de rubriek Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp. De spits kwam als invaller binnen de lijnen, maar moest volgens Kieft alleen maar op de middenlijn spelen.

Nederland gaf zondag in de slotfase een 2-1 voorsprong weg tegen Japan in de eerste wedstrijd van het WK. Twintig minuten voor tijd bracht Ronald Koeman Depay binnen de lijnen, maar de spits van Corinthians kon niets klaarspelen in Dallas. De 32-jarige aanvaller kreeg na afloop van de wedstrijd heel veel kritiek over zich heen.

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In KJEG haalt Michel van Egmond aan dat Depay absoluut niet indrukwekkend was in de eerste WK-wedstrijd. “Voor Memphis is het niet eerlijk, want hij moest op de middenlijn spelen”, doelt Kieft op de verdedigende tactiek van Oranje in de slotfase. “Jij houdt niet van Memphis, ik ken jou”, bijt de oud-spits zijn tafelgenoot toe.

Tegen Japan begon Koeman met Donyell Malen in de punt van de aanval, maar hij wist opnieuw niet te scoren. “Als ik Malen was, zou het bij mij gaan knagen”, aldus Kieft. “Hij doet het wel in Rome. Met alle respect, maar AS Roma is geen Aston Villa of Liverpool, qua niveau van de competitie. Dan kan bij jezelf de twijfel erin sluipen: ‘Ik moet het hier ook laten zien’. Dan moet je die verlossende goal maken.” Ook een intikkertje kan volgens Kieft heel bevrijdend werken voor een spits.