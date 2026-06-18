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Opvallend verhaal over 'eigenwijze' Frenkie de Jong: 'Rot op, man'

18 juni 2026, 08:55
Frenkie de Jong voorafgaand aan Polen - Nederland
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Wiljan Pluim heeft zich tegenover Voetbal International uitgelaten over zijn ervaring met Frenkie de Jong. De voormalig profvoetballer speelde in seizoen 2014/15 samen met de Oranje-international en laat weten dat De Jong op jonge leeftijd al behoorlijk eigenwijs kon zijn.

VI kwam woensdagochtend met een groot stuk over De Jong en sprak tien voormalige ploeggenoten. Eén van hen is Pluim. De middenvelder maakte de afgelopen jaren furore in Indonesië, maar speelde in de Eredivisie onder meer voor Willem II, Roda JC en Vitesse.

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In Tilburg beleefde Pluim geen gelukkig huwelijk met toenmalig trainer Jurgen Streppel, die hem regelmatig liet meetrainen met de beloftenploeg. “Dat had één positief punt: dat ik op maandagavond meerdere keren met Frenkie de Jong op het middenveld heb gestaan. Ik had twee keer met hem getraind en toen heb ik meteen mijn zaakwaarnemer opgebeld: ‘Jongen, er loopt hier eentje rond. Het jochie is zestien jaar, maar die kan voetballen, echt niet normaal!’”, vertelt hij.

Pluim weet ook dat De Jong op jonge leeftijd al ‘eigenwijs als de pest was’. “Bij de beloften speelden we samen op het middenveld. Dan ging hij weer die bal ophalen en liep hij ook in mijn ruimte. Dan had ik zoiets van: rot eens op, man! Hij had overal schijt aan, ook als de trainer wat zei. Hij knikte dan ja, maar deed vervolgens precies wat hij zelf wilde”, aldus de anekdote van de nieuwe hoofdtrainer van amateurvereniging VSCO’61.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

tjetDJIEPIETIE
6 Reacties
41 Dagen lid
3 Likes
tjetDJIEPIETIE
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Als er geen nieuws is dan maak je dat toch gewoon.

Appeltje
67 Reacties
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218 Likes
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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
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