Alle deelnemers aan het WK van 2026 hebben hun openingswedstrijd inmiddels gespeeld, dus valt er iets meer te zeggen over hoe goed ieder land is. De BBC heeft besloten om alle 48 landen te rangschikken van sterkst naar zwakst.

Een panel van journalisten van de BBC, die gezamenlijk alle wedstrijden in de eerste speelronde van het WK hebben bekeken, heeft alle deelnemers aan het WK gerangschikt op basis van hoe sterk zij de landen achten. De Britse verslaggevers stellen dat Oranje niet tot de tien beste ploegen op het WK behoort. Het team van Ronald Koeman wordt namelijk op de dertiende plaats gezet. “Ze hadden de wedstrijd tegen Japan moeten doodmaken”, klinkt het. “Zouden hoger op de lijst staan als er geen zorgen bestonden om de verdediging.”

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Met de dertiende plaats moet Oranje logischerwijs topfavorieten als Frankrijk, Engeland, Argentinië en Duitsland voor zich dulden; die landen bezetten op die volgorde de bovenste vier plaatsen op de lijst. Ook staan er enkele verrassende landen hoog in de rangschikking. Zo zet de BBC de Verenigde Staten op plek vijf. “Verrassend op de vijfde plaats”, geeft de omroep toe. “Vernietigde Paraguay met goed voetbal en hebben het thuispubliek achter zich.”

Ook Australië, dat elfde staat, wordt door de BBC sterker ingeschat dan Nederland. De Socceroos wonnen in hun eerste wedstrijd met 2-0 van Turkije. “Een prestatie vol snelheid zorgde ervoor dat met Turkije een tegenstander opzij zetten die op voorhand de grote favoriet waren in deze wedstrijd”, aldus de BBC. Ook Zweden, groepsgenoot van Oranje, wordt hoger ingeschat dan de ploeg van Koeman en staat op plek tien. “Hebben twee van de meest dodelijke spitsen uit de Premier League en ook een middenveld met een neusje voor de goal.”