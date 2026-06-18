Eerste WK-groepsduel van speelronde 2 levert direct zeldzaam moment op

De FIFA heeft de Amerikaanse scheidsrechter Tori Penso aangesteld om de groepswedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika in goede banen te leiden. Daarmee zorgt de arbiter voor een zeldzaam moment, aangezien zij pas de tweede vrouw ooit is die de leiding krijgt over een duel op een WK-wedstrijd voor mannen. Penso wordt in Atlanta bovendien bijgestaan door een volledig vrouwelijk team.

Het aanstaande duel in Groep A is voor beide landen direct van groot belang om uitzicht te houden op de knock-outfase. Zowel de Tsjechen als de Zuid-Afrikanen liepen in hun openingswedstrijd tegen een nederlaag aan. De ploeg van de ervaren bondscoach Miroslav Koubek ging met 2-1 onderuit tegen Zuid-Korea, terwijl het Zuid-Afrika van keuzeheer Hugo Broos met 2-0 verloor van gastland Mexico.

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Dat er veel druk op de ontmoeting staat, heeft de mondiale voetbalbond er niet van weerhouden om deze historische arbitragekeuze te maken. Aan de zijlijn krijgt Penso donderdag assistentie van haar landgenoten Brooke Mayo en Kathryn Nesbitt.

Amerikaans trio wacht pittige uitdaging

Zuid-Afrika viel tijdens de eerste speelronde namelijk vooral op door hard spel. De formatie eindigde het treffen met de Mexicanen met slechts negen spelers op het veld, nadat er twee rode kaarten vielen.

Mocht Penso donderdag een speler van het veld sturen, dan wordt zij de eerste vrouwelijke scheidsrechter die een rode kaart trekt op het WK. Haar voorganger, de Française Stéphanie Frappart, deelde vier jaar geleden tijdens de groepswedstrijd tussen Duitsland en Costa Rica (4-2) slechts één gele prent uit.

Hoewel de arbiter haar debuut maakt op het WK voor mannen, brengt zij een schat aan ervaring mee naar het veld in Atlanta. Zo had zij in 2023 de leiding over de WK-finale bij de vrouwen, waarin Spanje het opnam tegen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman.

De kans is overigens aanwezig dat er later in het toernooi nog een vrouwelijke scheidsrechter binnen de lijnen verschijnt. De FIFA heeft ook de Mexicaanse Katia Itzel Garcia geselecteerd voor het evenement in Noord-Amerika. Zij kwam eerder dit toernooi al in actie als vierde official tijdens de openingswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan.