Johan Derksen haalt genadeloos uit naar ‘vreselijk patsertje’ van Oranje

Johan Derksen heeft woensdagavond in Vandaag Inside hard uitgehaald naar . De analist is van mening dat de 41-jarige vedette niet meer thuishoort in de basis van Portugal.

Portugal begon het WK woensdag met een 1-1 gelijkspel tegen DR Congo. Ronaldo was de aanvoerder en aanvalsleider bij het Zuid-Europese land, maar kon geen potten breken. Derksen vindt het onbegrijpelijk dat bondscoach Roberto Martínez Ronaldo de gehele wedstrijd liet staan.

Artikel gaat verder onder video

“Ze speelden met tien man, hè. Ik heb hem niet op één goede actie kunnen betrappen”, zegt de oud-voetballer en analist meteen na de wedstrijd. “Maar die coach durft hem gewoon niet te wisselen. Het zegt ook veel over de personality van de andere spelers. Die zouden een keer moeten zeggen: wij willen winnen, wij willen een paar centen verdienen en die Hansworst doet niks.”

“Daar loopt Bruno Fernandes op het middenveld. Dat is een grote jongen”, vervolgt Derksen. “Waarom zegt hij dan niet tegen zo’n groep: dat gaat niet meer met die Ronaldo? Dat kant toch niet meer. Die bondscoach moet ook wel een slappe zak zijn. Iemand die slecht speelt en niet in de wedstrijd zit, die wissel je toch?”

Johan Derksen sneert naar Memphis Depay

“Ik ben bang dat in het klein hetzelfde gaat gebeuren bij Memphis (Depay, red.)”, gaat Derksen verder. “Ik denk niet dat je die nog aan het voetballen krijgt in het Nederlands elftal. Het is een beetje een trage speler geworden. Ik ben nooit zo’n liefhebber van hem geweest, hoor. Hij heeft wel veel gescoord, dat kan ik niet ontkennen.”

Presentator Wilfred Genee merkt op dat Derksen in het verleden meermaals heeft laten blijken geen fan te zijn van Depay. “Het was natuurlijk een vreselijk patsertje”, reageert Derksen tot slot met een sneer naar de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.