Wesley Sneijder heeft met verbazing kennisgenomen van de uitspraken die Valentijn Driessen onlangs deed over . De journalist van De Telegraaf opperde om De Jong in de volgende WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden op de reservebank te zetten.

Oranje kwam afgelopen zaterdag tijdens de WK-opener tegen Japan niet verder dan een gelijkspel (2-2). De Jong begon in de basis bij Nederland, maar Driessen raakte niet onder de indruk van het spel van de middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Driessen functioneerde het middenveld met De Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders niet tegen Japan. “Koeman zal moeten ingrijpen. Gravenberch was prima, Reijnders was onzichtbaar en Frenkie was zoals we hem kennen: vertragend. Koeman zal een keer een beslissing moeten nemen en het zou helemaal niet slecht zijn als Koeman eens een signaal afgeeft door Frenkie op de bank te zetten”, zei de journalist in een item van De Telegraaf.

Sneijder wordt woensdag voor de camera van Vandaag Inside geconfronteerd met de woorden van Driessen. “Ik ben wel van mening dat Frenkie veel meer kan laten zien, ook aanvallend. Het is allemaal nog een beetje behoudend. Dat is niet erg, maar je moet wel in het toernooi gaan groeien”, zegt de oud-voetballer en recordinternational van het Nederlands elftal.

“Uiteindelijk moet je ook wel die momenten gaan creëren. Dat kan hij en daarom is hij ook zeker van zijn plek. Dus hem eruit halen is echt de grootste onzin die ik tot nu toe uit Valentijns mond heb horen komen. Echt waar”, aldus Sneijder.

Sneijder wordt ook nog geconfronteerd met de uitspraken die sportmarketeer Chris Woerts onlangs deed over hem en Rafael van der Vaart. De twee oud-internationals hebben samen een podcast bij Ziggo Sport. “Die Rafael en Wesley praten een partij onzin…”, zei Woerts deze week.

“Chris wie?”, reageert Sneijder stoïcijns, om vervolgens op serieuze toon te vervolgen: “Oh, dat is die komiek aan de bar, toch? Heb ik er de ballen verstand van? Het is goed dat hij het zegt. Ik bedoel, als jullie mensen serieus gaan nemen die zeggen dat Frenkie uit de basis moet… Die zal hij ongetwijfeld wel serieus nemen. Dan moet je Chris Woerts toch helemaal niet serieus nemen?”