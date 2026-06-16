Valentijn Driessen denkt dat het een goed idee is als Ronald Koeman een harde ingreep doorvoert bij het Nederlands elftal. Volgens de verslaggever moet de bondscoach op de bank zetten tegen Zweden.

Driessen is van mening dat Koeman een signaal moet afgeven aan zijn ploeg om de boel op scherp te zetten na het gelijkspel in de openingswedstrijd tegen Japan (2-2). “Op het middenveld heb je het ideale trio qua werkgevers; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch”, aldus de journalist in een video van De Telegraaf. “Maar samen klopt het gewoon niet. Het is niet meer dan de som der delen. Dat is betreurenswaardig, maar dat is wel de realiteit.”

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Volgens Driessen is het daarom tijd dat Koeman ingrijpt. “We hebben in alle wedstrijden die ze samen spelen gezien dat het Nederlands elftal er niet beter van wordt”, gaat hij verder. In totaal begon Oranje pas zeven keer met het middenveld De Jong, Reijnders en Gravenberch. Met het drietal in de basis wist Nederland vier wedstrijden te winnen, eindigde het twee keer gelijk en leed het een nederlaag. “Koeman zal moeten ingrijpen”, concludeert Driessen na het gelijkspel tegen Japan op het WK.

De verslaggever beoordeelt de drie middenvelders vervolgens allemaal op basis van hun optreden in de eerste groepswedstrijd. “Gravenberch was prima, Reijnders was onzichtbaar en Frenkie was zoals we hem kennen: vertragend. Koeman zal een keer een beslissing moeten nemen en het zou helemaal niet slecht zijn als Koeman eens een signaal afgeeft door Frenkie op de bank te zetten”, besluit hij.