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Valentijn Driessen pleit voor reserverol sterspeler van Oranje

16 juni 2026, 09:38
Ronald Koeman
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Valentijn Driessen denkt dat het een goed idee is als Ronald Koeman een harde ingreep doorvoert bij het Nederlands elftal. Volgens de verslaggever moet de bondscoach Frenkie de Jong op de bank zetten tegen Zweden.

Driessen is van mening dat Koeman een signaal moet afgeven aan zijn ploeg om de boel op scherp te zetten na het gelijkspel in de openingswedstrijd tegen Japan (2-2). “Op het middenveld heb je het ideale trio qua werkgevers; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch”, aldus de journalist in een video van De Telegraaf. “Maar samen klopt het gewoon niet. Het is niet meer dan de som der delen. Dat is betreurenswaardig, maar dat is wel de realiteit.”

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Volgens Driessen is het daarom tijd dat Koeman ingrijpt. “We hebben in alle wedstrijden die ze samen spelen gezien dat het Nederlands elftal er niet beter van wordt”, gaat hij verder. In totaal begon Oranje pas zeven keer met het middenveld De Jong, Reijnders en Gravenberch. Met het drietal in de basis wist Nederland vier wedstrijden te winnen, eindigde het twee keer gelijk en leed het een nederlaag. “Koeman zal moeten ingrijpen”, concludeert Driessen na het gelijkspel tegen Japan op het WK.

De verslaggever beoordeelt de drie middenvelders vervolgens allemaal op basis van hun optreden in de eerste groepswedstrijd. “Gravenberch was prima, Reijnders was onzichtbaar en Frenkie was zoals we hem kennen: vertragend. Koeman zal een keer een beslissing moeten nemen en het zou helemaal niet slecht zijn als Koeman eens een signaal afgeeft door Frenkie op de bank te zetten”, besluit hij.

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Reijnders eruit idd onzichtbaar, de Roon erin als controleur en Frenkie 1 positie opschuiven zodat de bal sneller naar de aanvallers kan worden gespeeld.

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Het Nederlands elftal is een familiebijeenkomst. Tijdens Nederland - Japan zat ik op de bank toen mijn vrouw ineens zei: “Wat heeft die Frenkie de Jong nou eigenlijk gepresteerd bij Oranje?” Ik moest lachen, want het is een vraag die steeds meer mensen lijken te stellen. Ik zei tegen haar: “Let maar eens op. Daarom noemen sommigen hem de postbode. Het balletje gaat naar links, naar rechts of naar achteren.” En inderdaad, binnen een paar minuten gebeurde precies dat. Japan had het ook gezien. Ze schermden de passlijnen naar voren af en lieten Frenkie rustig rondspelen. Zolang hij de bal maar niet bij de spelers kreeg die daadwerkelijk iets konden forceren, vonden zij het prima. Daar zit voor mij al jaren het probleem. Frenkie is geen leider in het veld, geen speler die wedstrijden naar zich toetrekt en geen beslisser op de momenten dat het moet. Hij is vooral een meevoetballer. Bij Barcelona kun je daar prima mee wegkomen als er nog tien topspelers om je heen lopen die het verschil maken. Maar zet hem in een elftal dat zelf de kar moet trekken en dan zie je steeds hetzelfde beeld terug. Hij hoeft van mij niet eens op de bank. Maar stop met hem behandelen alsof hij onaantastbaar is. Maak andere spelers belangrijk, durf te vernieuwen en stop met het verheerlijken van middelmaat. Want als zelfs mijn vrouw zich tijdens een interland afvraagt wat Frenkie nou eigenlijk heeft gepresteerd voor Oranje, dan is dat misschien een discussie die best eens gevoerd mag worden.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
392 Reacties
702 Dagen lid
872 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Reijnders eruit idd onzichtbaar, de Roon erin als controleur en Frenkie 1 positie opschuiven zodat de bal sneller naar de aanvallers kan worden gespeeld.

21
1.040 Reacties
221 Dagen lid
3.008 Likes
21
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  • 0
    + 1
avatar

Het Nederlands elftal is een familiebijeenkomst. Tijdens Nederland - Japan zat ik op de bank toen mijn vrouw ineens zei: “Wat heeft die Frenkie de Jong nou eigenlijk gepresteerd bij Oranje?” Ik moest lachen, want het is een vraag die steeds meer mensen lijken te stellen. Ik zei tegen haar: “Let maar eens op. Daarom noemen sommigen hem de postbode. Het balletje gaat naar links, naar rechts of naar achteren.” En inderdaad, binnen een paar minuten gebeurde precies dat. Japan had het ook gezien. Ze schermden de passlijnen naar voren af en lieten Frenkie rustig rondspelen. Zolang hij de bal maar niet bij de spelers kreeg die daadwerkelijk iets konden forceren, vonden zij het prima. Daar zit voor mij al jaren het probleem. Frenkie is geen leider in het veld, geen speler die wedstrijden naar zich toetrekt en geen beslisser op de momenten dat het moet. Hij is vooral een meevoetballer. Bij Barcelona kun je daar prima mee wegkomen als er nog tien topspelers om je heen lopen die het verschil maken. Maar zet hem in een elftal dat zelf de kar moet trekken en dan zie je steeds hetzelfde beeld terug. Hij hoeft van mij niet eens op de bank. Maar stop met hem behandelen alsof hij onaantastbaar is. Maak andere spelers belangrijk, durf te vernieuwen en stop met het verheerlijken van middelmaat. Want als zelfs mijn vrouw zich tijdens een interland afvraagt wat Frenkie nou eigenlijk heeft gepresteerd voor Oranje, dan is dat misschien een discussie die best eens gevoerd mag worden.

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Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

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