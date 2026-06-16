Ontwerper reageert op kritiek rond Oranje-shirt: ‘Welkom in Allochtonië'

Over het warming-upshirt van het Nederlands elftal ontstond de afgelopen weken de nodige discussie. Het shirt werd ontworpen door het Amsterdamse streetwearmerk Patta en de oprichter van dat merk, Guillaume Schmidt, maakt zich niet zo druk om de uiteenlopende meningen. Het ontwerp was immers binnen enkele uren al uitverkocht.

In het ontwerp komen verschillende symbolen samen die volgens Schmidt het huidige Nederlands elftal en de Nederlandse samenleving weerspiegelen. "Het is een samensmelting van het huidige elftal en de hele Nederlandse samenleving”, legt Schmidt uit aan het Algemeen Dagblad. Op het shirt zijn onder meer Nederlandse symbolen verwerkt, maar ook verwijzingen naar de Afrikaanse diaspora en de Surinaamse gemeenschap.

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Het ontwerp leidde online naast veel lof ook tot negatieve reacties. "Welkom in Allochtonië", klonk het op sociale media. Of: "Dit is Nederland niet." Schmidt trekt zich daar weinig van aan en wijst juist naar de ontwikkeling van het Nederlands elftal door de jaren heen.

Patta ziet Oranje als afspiegeling van Nederland

"Kijk gewoon naar het Nederlands elftal in 1974 en leg er een foto naast van het huidige elftal. Dan kun je alleen maar constateren dat er dingen bij zijn gekomen die het team sterker hebben gemaakt. In 1988 had Oranje de Europese titel ook niet gewonnen zonder Gerald Vanenburg, Frank Rijkaard of Ruud Gullit?”, stelt hij.

Voor Schmidt is het shirt geen politiek statement, maar een weerspiegeling van de realiteit. "Weet je: als wij met Patta de wedstrijden van het Nederlands elftal kijken, dan kan onze groep waarmee we dat doen er precies zo uitzien als in de reclame. Het zijn allemaal Nederlanders. Dus voor ons is het gewoon onze beleving door onze lens.”

Shirt binnen enkele uren uitverkocht

De discussie rondom het ontwerp verandert volgens Schmidt niets aan de waardering voor het shirt. Hij vindt het dan ook niet bijzonder dat Patta betrokken werd bij een project rond Oranje. "Wij willen gewoon erkend worden om wat we neerzetten: wat een waanzinnig shirt, en wat een fantastisch verhaal zit erachter. Binnen een paar uur was het uitverkocht.”