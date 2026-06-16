Donyell Malen open over bijzondere verslaving

heeft in een video van Day1 een opvallend inkijkje gegeven in zijn leven naast het voetbal. De spits van AS Roma en het Nederlands elftal blijkt een grote passie te hebben voor auto's en spreekt zelf van een soort verslaving. "Sommige mensen kijken Netflix, maar ik zit gewoon op AutoScout te kijken op mijn mobiel", vertelt de aanvaller lachend. Volgens de Oranje-international gaat zijn liefde voor bolides behoorlijk ver. "Ik denk dat er veel voetballers zijn met een passie voor auto's, maar zo over de top als ik denk ik maar weinig."

De speler beschikt naar eigen zeggen over een geheime garage. Daarin staan onder meer modellen van Ferrari, Porsche en heel veel van BMW opgeslagen. Het blijft voor de aanvaller echter niet alleen bij het verzamelen van de voertuigen. Malen zit zelf graag achter het stuur en wil zijn vaardigheden op de weg verder ontwikkelen. "Ik kan goed rijden, maar ik zou ook nog wel willen leren driften", geeft hij aan. De interesse voor snelle wagens werd al vroeg in zijn carrière aangewakkerd. Een bepalend moment daarin was het contact met zijn toenmalige zaakwaarnemer Mino Raiola, die hem in aanraking bracht met een Ferrari. "Toen ik negentien was mocht ik in de Ferrari van Mino Raiola rijden", blikt de WK-ganger terug. "Toen voelde ik wel van: dit is speciaal. Toen ik het geld had heb ik er ook een gehaald. Hij heeft me daar wel mee aangestoken."

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In het gesprek komt ook een minder fortuinlijk moment met een van zijn auto's ter sprake. Malen crashte in Italië met een auto die hij pas drie weken in zijn bezit had. "Wil je iets horen? Er zou hier één auto zijn die het niet heeft gehaald. Hij leeft nog wel, maar ik had heel veel pech. Ik had hem pas drie weken, maar het is wel mijn eigen schuld", vertelt hij over het incident. De spits steekt daarbij de hand in eigen boezem, al speelde de onbekende verkeerssituatie ook een rol. "In Italië zijn de borden soms niet helemaal duidelijk en ik kende de weg niet. Ik reed door en ineens besefte ik: dit is een kruispunt... maar toen was het al te laat."

Naast zijn voorliefde voor auto's heeft de international nog een andere opvallende hobby. Malen is naar eigen zeggen nogal fan van housemuziek en sluit niet uit dat hij daar na zijn actieve loopbaan iets mee gaat doen. "Ik ben wel echt een houser. Ik heb onlangs ook een beetje leren draaien", zegt hij. Of er daadwerkelijk een carrière als dj in het verschiet ligt, laat hij nog in het midden. "Of ik na mijn carrière DJ wil worden weet ik niet. Ik denk dat ik nog niet zo ver ben, maar ik vind het wel echt leuk om te doen. Of ik de ballen heb om echt voor mensen te draaien weet ik nog niet, maar ik vind het vooral heel leuk."