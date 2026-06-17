DR Congo stunt tegen Portugal dankzij historische goal Yoane Wissa

Portugal heeft in de eerste WK-wedstrijd verrassend punten gemorst tegen DR Congo. Een vroege voorsprong bleek niet voldoende om Les Léopards op de knieën te krijgen, dankzij een historische treffer van eindigde het duel in Houston in een 1-1 gelijkspel.

De Portugese bondscoach Roberto Martínez ruimde in de spits 'uiteraard' een basisplaats in voor Cristiano Ronaldo. De 41-jarige superster speelt inmiddels al jaren in Saudi-Arabië, maar is in de nationale ploeg nog altijd onaantastbaar tussen sterren als João Neves, Vitinha, Nuno Mendes (allen PSG) en Bruno Fernandes (Manchester United). Bij Congo, dat dit WK voor het eerst sinds de editie van 1974 (toen nog als Zaïre) weer van de partij is, verschenen bij veel voetballiefhebbers ongetwijfeld bekende namen als Aaron Wan-Bissaka (West Ham United) en het spitsenduo Cédric Bakambu (Real Betis) - Yoane Wissa (Newcastle United) aan de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

Portugal stuitte op een Congolese vijfmansdefensie en hoopte dan ook vroeg te kunnen scoren, om zo de tegenstander meer uit de verdedigende stellingen te dwingen. Dat lukte ook: al na zes minuten spelen leverde Pedro Neto een puntgave voorzet af die door Neves uitstekend in de verre hoek werd gekopt: 1-0. Portugal had dus precies wat het wilde, maar speelde vanaf de vroege openingstreffer veelal in een te laag tempo om echt gevaarlijk te worden. Congo moest op zijn beurt dus komen en dwong via Bakambu en Wissa ook wel wat kansjes af, maar die konden de Portugese doelman Diogo Costa niet echt verontrusten. Op slag van rust was het ineens tóch raak, toen Wissa een indraaiende voorzet van Arthur Masuaku hard en hoog achter Costa kopte. Daarmee schreef Wissa historie, zijn treffer betekende de eerste van zijn land ooit op een WK-eindronde.

Martínez greep in de rust in en bracht met voormalig Ajax-speler Francisco Conçeição (als vervanger van Bernardo Silva) wat meer snelheid in zijn elftal. Echt goed kwam Portugal echter niet uit de kleedkamer. Ja, João Cancelo dacht heel eventjes met een fraaie omhaal voor de 2-1 te hebben gezorgd, maar daar ging vanwege buitenspel - terecht - een streep doorheen. Aan de overkant raakte Bakambu even later snoeihard de paal, maar ook als hij raak had geschoten was de treffer niet blijven staan omdat hij daarvoor een overtreding had begaan.

Het bleef dus wachten op een doorbraak. Ronaldo kreeg vlak voor de tweede drinkpauze dan eindelijk zijn eerste echte kansje om die te forceren, maar schoot hard naast het Congolese doel. Martínez bracht na de break met (nu nog) AC Milan-speler Rafael Leão nóg een aanvallende aas binnen de lijnen om puntverlies af te wenden. Toen de tijd helemaal begon te dringen kwam in de persoon van Gonçalo Ramos (op het vorige WK nog goed voor een hattrick tegen Zwitserland) ook nog een extra spits binnen de lijnen - Ronaldo mocht blijven staan - maar een winnende treffer zat er niet meer in.