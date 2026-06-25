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Date Micky van de Ven met bekende influencer? Vader reageert op roddels

25 juni 2026, 07:55
Vader Van de Ven reageert op liefdesroddels
Foto: © Imago/RTL Boulevard
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Marcel van de Ven, de vader van Oranje-speler Micky van de Ven, heeft gereageerd op de liefdesroddels rondom zijn zoon en Ella Buffin (24). Volgens geruchten zou de verdediger van het Nederlands elftal ‘smoorverliefd’ zijn gespot met de Engelse influencer en het Engelse model, al wil vaderlief weinig kwijt tegenover RTL Boulevard.

Na zijn breuk met zijn vorige partner Sterre van Bakel lijkt Van de Ven weer nieuw geluk in de liefde te hebben gevonden. De verdediger van Tottenham Hotspur, die bij Oranje als linksback speelt, zou tijdens zijn vakantie in het Spaanse Marbella zijn gespot met Buffin.

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Zij studeerde mode aan de universiteit in Manchester en heeft inmiddels een aanzienlijk online publiek opgebouwd, met meer dan 700.000 volgers op TikTok en ruim 136.000 volgers op Instagram. Het model, dat in het verleden werkte voor grote kledingmerken als Asos en Adidas, deelt online veelvuldig beelden van haar reizen en luxueuze levensstijl.

Marcel van de Ven: ‘Het zou zomaar kunnen’

Marcel van de Ven is momenteel in de Verenigde Staten om de verrichtingen van zijn zoon in het Nederlands elftal van dichtbij mee te maken. “We zijn hier met zijn zussen en zijn moeder. Echt met z’n allen”, zegt hij in eerste instantie.

Of Buffin ook naar Amerika is gereisd, wil Van de Ven senior niet kwijt. “Dat is nog niet aan de orde. Maar wie weet komt dat nog. Dat zou zomaar kunnen.”

Volgens Marcel van de Ven is het aan de media om goed op te letten tijdens wedstrijden van Oranje: “Ze zal in ieder geval niet onder de stoel gaan zitten als ze wel zou komen. Ik denk dat het gewoon scherpte vraagt van de media als je een glimp wilt opvangen. Dus blijf scherp”, geeft hij een hint.

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Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 25 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
35
4
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Spurs
27
3

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