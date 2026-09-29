Indrukwekkend afscheid van Bartina Koeman: 'De familie maakte grote indruk'

Rob Jansen, de zaakwaarnemer van Ronald Koeman, heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp teruggeblikt op de uitvaart van Bartina Koeman. Jansen spreekt van een zeer bijzondere en indrukwekkende dienst.

Bartina Koeman overleed onlangs op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Vorige week woensdag vond haar uitvaart plaats in Singer in Laren. Daar kwamen veel prominenten uit de voetballerij op af. Zo waren onder meer Marco van Basten, Pep Guardiola, Memphis Depay, Frenkie de Jong en FC Barcelona-president Joan Laporta aanwezig.

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Jansen was ook aanwezig en spreekt in de podcast KieftJansenEgmondGijp van een bijzondere middag: "Dat was heel indrukwekkend. Je kan niet van begrafenissen zeggen van: wat is dit bijzonder. Maar hoe het allemaal werd gedaan was wel heel chique. Er waren optredens van Trijntje Oosterhuis en Edwin Evers."

Jansen vervolgt: "Ik vond het heel bijzonder hoe het allemaal gebeurde. Je kunt zeggen: een begrafenis is een begrafenis, maar dit had een hele speciale sfeer. Na afloop bewogen ze (de familie Koeman, red.) tussen de mensen door om iedereen aandacht te geven."

Delegatie uit Spanje

Jansen vond het mooi om te zien dat er ook een flinke groep mensen uit Spanje aanwezig was. In Barcelona heeft de familie Koeman een sterke band opgebouwd met de nodige mensen: "Dat getuigt van groot respect. Ze hadden ook geselecteerd op genodigden uit de voetbalwereld. Dat was allemaal prima. Het gaf een hele bijzondere sfeer en de familie maakte een grote indruk. Dat vond ik bijzonder, heel bijzonder."

Eerbetoon van Oranje

Ook het Nederlands elftal stond stil bij het overlijden van Bartina Koeman. Vorige week donderdag werd voorafgaand aan de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de vrouw van de oud-bondscoach van het Nederlands elftal.