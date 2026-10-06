'ESPN trekt per direct stekker uit programma om financiële redenen'

ESPN trekt de stekker uit het schakelprogramma van de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Dat meldt Vrouwenvoetbalnieuws.nl op basis van bronnen.

ESPN begon vorig seizoen met het uitzenden van een schakelkanaal rondom de wedstrijden in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Het programma werd op dezelfde manier gemaakt als de schakelshow die op vrijdagavond rondom de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie te zien is. Afgelopen weekend was het schakelprogramma echter niet meer te zien. Dat blijkt geen incident.

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Volgens Vrouwenvoetbalnieuws.nl stopt ESPN per direct met het uitzenden van het programma. Dat heeft volgens de website te maken met een financiële afweging die de sportzender heeft gemaakt. Het nieuws is nog niet officieel bekendgemaakt door ESPN.

ESPN blijft overigens wel gewoon de wedstrijden uit de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie uitzenden. Via een schakelprogramma op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de verschillende velden is echter niet meer mogelijk.