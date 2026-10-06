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Kieft kraakt opvallende keuze van Xavi: 'Dat gaat niet'

6 oktober 2026, 11:45
Wim Kieft
Foto: © Ziggo Sport
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Dosty Amin | Redacteur
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Wim Kieft heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp kritisch gereageerd op de keuzes van Xavi Hernández op het middenveld van het Nederlands elftal tegen Griekenland. Vooral de gewijzigde basisopstelling van Oranje zorgt voor vraagtekens bij de oud-international.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Duitsland en Servië koos Xavi ervoor om Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch uit zijn basiself te halen. Hun plaatsen werden ingenomen door Guus Til en Quinten Timber. Die wijzigingen pakken in de eerste helft niet goed uit voor Oranje, dat weinig grip krijgt op de Grieken.

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Kieft plaatst dan ook vraagtekens bij de keuzes van de bondscoach. “Het zijn toch niet opeens betere spelers die Xavi heeft. Als Xavi denkt van ik kan wel met Guus Til en Quinten Timber beginnen, dan moeten we ook even een klein vraagtekentje bij Xavi zetten, of niet. Hij had zich ook even kunnen voorbereiden, even wat bandjes kijken, dat gaat niet.”

Nederland keek halverwege tegen een 2-0 achterstand aan, waarna Xavi ingrijpt. Reijnders en Gravenberch kwamen alsnog binnen de lijnen en zorgden samen met de andere wissels voor een ommekeer. Oranje kreeg na rust meer controle en kwam via Virgil van Dijk terug tot 2-1. In de slotfase zorgde Reijnders uiteindelijk voor de 2-2, waardoor Nederland ondanks een zeer moeizame eerste helft alsnog een punt overhield aan het duel.

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Competitie: UEFA Nations League
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