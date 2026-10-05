Hedwiges Maduro: 'De beste Nederlander die ik ooit heb gezien, van wereldklasse'

Hedwiges Maduro heeft voor ELF Voetbal uit alle spelers met wie hij tijdens zijn carrière samenspeelde zijn ideale elftal samengesteld. De voormalig international kwam uit voor onder meer Ajax, Valencia en Sevilla en kiest voor een mix van Nederlandse en Spaanse grootheden. Vooral over Wesley Sneijder is Maduro bijzonder lovend.

Onder de lat kiest hij voor Maarten Stekelenburg, met wie hij bij Ajax samenspeelde. Voor hem staan Miguel Brito en Carlos Marchena, twee voormalige ploeggenoten bij Valencia, naast Jaap Stam en Jordi Alba. Met Stam speelde Maduro bij Ajax, terwijl hij Alba juist meemaakte tijdens diens ontwikkeling bij Valencia.

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Op het middenveld krijgen Nigel de Jong, Wesley Sneijder en David Silva een plaats. De Jong en Sneijder kent Maduro uit zijn Ajax-periode, Silva uit zijn jaren in Spanje. Volgens hem wordt De Jong vooral herinnerd om zijn fysieke spel, terwijl zijn voetballende kwaliteiten werden onderschat.

Maduro vol lof over Sneijder

Over Sneijder is Maduro nog uitgesprokener. "Hij is de beste Nederlander met wie ik heb mogen spelen. Hij was echt van wereldklasse. Hij was klein, maar enorm sterk, met ongelooflijk veel power in beide benen. Zijn tweebenigheid was een enorm wapen en op trainingen mocht je hem nooit weg laten draaien, dan kon hij alles met je doen. Met links en rechts was hij bijna even goed."

De aanval bestaat volledig uit spelers met wie Maduro in Spanje samenspeelde. Jesús Navas, zijn ploeggenoot bij Sevilla, bezet de rechterflank. In de spits kiest Maduro voor David Villa, met wie hij bij Valencia speelde. De in 2019 overleden José Antonio Reyes, eveneens een oud-ploeggenoot bij Sevilla, completeert het elftal vanaf links.

Op de bank houdt Maduro eveneens grote namen achter de hand. Onder anderen Luis Suárez, Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar en Ivan Rakitic moeten genoegen nemen met een reserverol. Zelf zet Maduro zich eveneens tussen de wisselspelers.