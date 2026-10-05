kijkt met een bijzonder gevoel terug op zijn eerste periode bij het Nederlands elftal. Na de 2-1 overwinning op Servië in de Nations League spreekt de middenvelder zijn bewondering uit voor de professionaliteit bij Oranje en in het bijzonder voor Virgil van Dijk. De aanvoerder speelde zondag zijn honderdste interland en werd na afloop in de kleedkamer in het zonnetje gezet.

Zechiël begon tegen Servië op de bank, maar stond naar eigen zeggen te popelen om zijn bijdrage te leveren. "Ik wil altijd voetballen. Ik denk dat iedereen op de bank zit met het gevoel: ik wil graag invallen. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en dat ik creativiteit en energie in een ploeg kan brengen. Dan wil je dat ook laten zien", vertelt hij.

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Over het spel van Oranje is Zechiël gematigd tevreden. "Het was een wedstrijd met goede fases. Ik denk dat we veel intensiteit in de wedstrijd leggen. Dat zie je aan hoe we druk zetten en hoe we kansen proberen te creëren. Dat gaat in fases goed en soms niet."

Zechiël onder de indruk bij Oranje

Zijn eerste periode tussen de grote namen heeft Zechiël vooral veel nieuwe inzichten opgeleverd. "Ik ben gewoon dankbaar voor de kans dat ik überhaupt met deze jongens en deze staf hier heb mogen zijn. Ik heb heel veel geleerd. Veel jongens zitten hier al veel langer dan ik. Dan zie je de discipline die ze iedere dag weer opbrengen, de professionaliteit, de intensiteit en het gedrag. In alles is het gewoon top."

Zechiël pendelde deze interlandperiode tussen Oranje en Jong Oranje. Vooral op het veld merkt hij het verschil. "Bij het eerste is er meer volwassenheid. Je hebt jongens nodig die wat ouder zijn. Dumfries en Virgil van Dijk zijn echt leiders en daar probeer ik van te leren, om uiteindelijk ooit ook zo te zijn."

Tegelijkertijd voelt hij zich zodra hij binnen de lijnen staat niet kleiner dan zijn ervaren ploeggenoten. "Dan vergeet ik eigenlijk met wie ik speel of voor wie ik speel. Ik kijk puur naar mezelf: hoe kan ik het team helpen om beter te spelen en wat moet ik vanuit mijn rol doen?"

Privémoment voor Van Dijk

Voor Van Dijk kreeg de overwinning op Servië extra betekenis vanwege zijn honderdste wedstrijd in Oranje. Na afloop werd daar in de kleedkamer bij stilgestaan. "Ja, er was een momentje. Maar die houden we wel privé", glimlacht Zechiël in gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate. "Natuurlijk, het is mooi. De honderdste wedstrijd van Virgil."

Als voetballiefhebber heeft Zechiël ook een persoonlijk favoriet moment uit de honderd interlands van Van Dijk. Hij hoeft daar niet lang over na te denken. "Zijn winnende penalty tegen Griekenland. Die vond ik mooi. Dat is toch bijgebleven." In oktober 2023 bezorgde Van Dijk Oranje een late 0-1 zege op Griekenland, waardoor de ploeg een megastap zette richting kwalificatie voor het EK 2024.

Na Zechiëls eigen eerste weken bij Oranje overheerst vooral dankbaarheid. "Ik ben blij met mijn debuut en blij met de kansen die ik deze twee weken heb gekregen. Op naar meer."