L'Équipe fileert Franse superster: 'Een echte ramp'

heeft opnieuw geen goede indruk achtergelaten bij de Franse nationale ploeg. De aanvaller krijgt na zijn optreden stevige kritiek van L’Équipe, dat vraagtekens zet bij zijn rendement in het shirt van Les Bleus. Volgens de Franse sportkrant wordt het verschil tussen de reputatie van Dembélé en zijn prestaties voor Frankrijk steeds groter.

De 29-jarige Dembélé droeg maandagavond de aanvoerdersband in het Nations League-duel tussen Frankrijk en België. De Ballon d'Or-winnaar van Paris Saint-Germain wist echter nauwelijks te overtuigen en werd na een uur spelen, bij een 0-1 achterstand, naar de kant gehaald om plaats te maken voor Michael Olise. Zonder Dembélé liepen de Fransen in het laatste kwartier van het duel alsnog hard weg bij de Belgen van Mark van Bommel, die mede door twee goals van Olise uiteindelijk met 4-1 werden geklopt.

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"Zijn cijfers met Frankrijk benadrukken een steeds groter wordende kloof tussen zijn reputatie en de realiteit op het internationale toneel", schrijft L’Équipe, dat Dembélé een 3 geeft voor zijn optreden tegen de Belgen. De Franse krant is vooral kritisch op het rendement van de aanvaller. Dembélé staat inmiddels op dertien doelpunten in 71 interlands. "Een echte ramp. Een schamele opbrengst. Dit zijn cijfers die eerder passen bij een speler die vooral in dienst van anderen speelt", klinkt het harde oordeel.

Ook zijn optreden in de wedstrijd zelf kan L’Équipe niet bekoren. Dembélé komt weliswaar tot vijf doelpogingen, meer dan iedere andere Franse speler, maar geen enkel schot gaat tussen de palen. Daarnaast lijdt de aanvaller liefst 22 keer balverlies, eveneens het hoogste aantal van de avond.

De krant vergelijkt Dembélé bovendien met Michael Olise. "In slechts dertig minuten zag Joaquín Seys duizend keer meer van Olise dan hij in het uur daarvoor tegen Dembélé had gezien’" valt er te lezen. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de bijdrage van Dembélé volgens de krant zwaar ondermaats is.

De kritiek kan bovendien gevolgen hebben voor zijn plek in de basis. Wanneer Kylian Mbappé terugkeert bij de Franse nationale ploeg, acht L’Équipe het niet uitgesloten dat Dembélé op de bank belandt. Daarmee staat de Ballon d’Or-winnaar voor de taak om zich snel te herpakken bij Les Bleus.