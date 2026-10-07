Emotionele Lionel Messi houdt zijn langste speech ooit na laatste wedstrijd voor Argentinië

heeft na afloop van zijn afscheidswedstrijd voor Argentinië zijn (hoogstwaarschijnlijk) langste openbare speech ooit gegeven. Dit is de volledige tekst die de 39-jarige vedette uitsprak tegenover het met 85.000 toeschouwers afgeladen Estadio El Bombastico in Buenos Aires.

In de nacht van dinsdag op woensdag trok Messi voor het laatst het shirt van Argentinië aan. De speler van Inter Miami was bij een 3-0 oefenzege op Benin met twee assists én een goal rechtstreeks betrokken bij alle drie de doelpunten van zijn land. Na het duel kreeg Messi de microfoon en liet hij voor één keer niet zijn voeten, maar zijn mond spreken. Dit is de volledige tekst die hij uitsprak.

Dit is de volledige speech van Lionel Messi na zijn afscheidswedstrijd voor Argentinië

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"Er rest mij niets anders dan dit shirt te bedanken. Twintig jaar lang ben ik, zelfs op de allerslechtste momenten, nooit gestopt met vechten, alles te geven en hier willen zijn. Het gaat veel pijn doen om hier niet meer te komen en geen deel meer uit te maken van de nationale ploeg van Argentinië. Als het aan mij lag zou ik hier het liefst mijn hele leven willen blijven, want voor Argentinië spelen is het mooiste wat er is.

Ik denk dat ik vandaag langer spreek dan ooit, omdat ik simpelweg niet wil dat dit moment voorbijgaat. Maar ik denk dat het moment voor mij is aangebroken om afscheid te nemen. Het laatste WK heeft veel van ons gevraagd, na alles wat we hebben doorgemaakt. We haalden de finale met nog net genoeg energie, maar we hebben tot het bittere eind gevochten, zoals we altijd hebben gedaan. We zijn heel dicht bij een nieuwe titel gekomen. En hoewel er veel over ons werd gesproken, is er niets vreemds gebeurd. De wedstrijd tegen Engeland (in de halve finale, red.) heeft veel van ons gevraagd omdat we absoluut alles gegeven hebben.

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In 2022 droomden we ervan om niet alleen mijn droom, maar die van een heel land uit te laten komen: opnieuw wereldkampioen worden. En dat hebben we gedaan. We wonnen het WK, de Copa América, de Finalissima. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor alles wat ik met deze ploeg heb meegemaakt.

Maar deze reis ging niet alleen over 2022 of over het laatste WK. Zo ]veel teamgenoten hebben samen met mij voor dit shirt gestreden voordat we uiteindelijk wereldkampioen werden. Trek nooit in twijfel hoeveel elk van hen heeft gevochten en gegeven voor Argentinië. Het was een voorrecht en een eer om het veld te delen met al mijn ploeggenoten en om zoveel van onze levens buiten het voetbal te delen. Elke keer dat we het veld opkwamen, wist ik dat we tegen iedereen konden strijden omdat ik krijgers naast me had die bereid waren om alles te geven.

Om de grootste doelen te behalen, heb je een sterke groep nodig. En tijdens de moeilijkste momenten ontdek je werkelijk wat voor een team je hebt. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom we hebben kunnen bereiken wat we hebben gedaan.

(Tegen de WK-selectie van 2022:) Ik wil specifiek tegen deze groep zeggen: dankjewel. Zij hebben me geholpen om de droom te verwezenlijken die ik had sinds ik een kind was. Zij hebben mij geholpen om wereldkampioen te worden.

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Ik wil ook de mensen bedanken. Ik heb het geluk gehad om in zoveel steden in heel Argentinië te mogen spelen. Overal waar ik kwam, kreeg ik een ongelooflijke hoeveelheid liefde. Door de jaren heen, waar ter wereld we ook speelden, zaten de stadions altijd vol met Argentijnen. Ongeacht de wedstrijd of de afstand, hebben mensen enorme moeite gedaan om er te zijn. We weten hoe moeilijk dat is. Waar we ook heen gingen, het voelde alsof we thuis speelden want we konden jullie steun altijd voelen.

En die steun moet doorgaan. Er zullen moeilijke momenten komen, en dat zijn de momenten waarop jullie het team meer dan ooit zullen moeten steunen. Jullie hebben sterke en verenigde groepen nodig want er zullen altijd mensen zijn die de nationale ploeg willen zien falen, en dat genoegen kunnen we ze niet geven.

Hier in dit stadion heb ik een van de mooiste dagen van mijn leven beleefd: onze eerste thuiswedstrijd na het winnen van de wereldtitel. Het was schitterend. En vandaag zou een van de verdrietigste dagen kunnen zijn, omdat ik hier afscheid sta te nemen.

Ik ga jullie allemaal zoveel missen, maar ik zal altijd aan jullie zijde staan. Ik steun deze jongens en iedereen die na hen komt. Er gaan om dit moment zoveel emoties door me heen. Ik vergeet ongetwijfeld heel veel dingen die ik zou willen zeggen want dit is een heel moeilijk moment voor mij. De eerste persoon aan wie ik denk is mijn vader (Jorge Messi overleed op 8 augustus 2026, red.).

Ik ga het zo gigantisch missen om hier te spelen. Ik hou van jullie allemaal en ik ben trots dat ik een Argentijn ben. Ik vertrek dankbaar, trots en in vrede. Bedankt voor alles."

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