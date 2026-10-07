The Guardian zet vier Eredivisiespelers bij 60 grootste talenten ter wereld

De Britse krant The Guardian heeft zijn jaarlijkse lijst met de 60 grootste voetbaltalenten ter wereld gepubliceerd. In de editie van 2026 is plaats voor vier spelers uit de Eredivisie: twee van Ajax en eentje van zowel Feyenoord als PSV.

Al sinds 2014 maakt The Guardian jaarlijks een Next Generation-lijst. De Eredivisie wordt dit jaar vertegenwoordigd door Ajax-spelers Abdellah Ouazane en Mohamed Abdalla, Feyenoorder Jerayno Schaken en het Deense PSV-talent Mikkel Bro Hansen.

Artikel gaat verder onder video

De 17-jarige Bro Hansen, die afgelopen zomer voor zo'n drie miljoen euro van FK Bodø/Glimt naar PSV verkaste maar nog wacht op zijn debuut in het eerste, wordt door The Guardian omschreven als 'bereisd', verwijzend naar het feit dat hij zijn vaderland Denemarken al op zijn zestiende verruilde voor Noorwegen en inmiddels dus in Nederland speelt. "De aanvaller kan gericht en krachtig schieten met beide voeten, is zeer beweeglijk en leest het spel goed", weet de krant.

Over de eveneens 17-jarige Ouazane wordt geschreven: "Zelfs onder de grootste jonge talenten van de wereld springt Ouazane eruit. De Marokkaanse middenvelder is dit seizoen het gesprek van de dag in Amsterdam na zijn doorbraak in het eerste van Ajax." Vanwege zijn rust aan de bal is volgens de krant 'het teveel gebruikte cliché een Rolls-Royce van een middenvelder' van toepassing. "Ouazane is bizar goed bestand tegen pressing en is het type speler dat met beide benen moeiteloos langs tegenstanders glijdt. Zijn vermogen om op elke positie op het middenveld te spelen lijdt al tot een vroege vergelijking met Jude Bellingham."

De lovende woorden over Ouazane worden ondersteund door de data van FootballTransfers, waaruit onder meer blijkt dat het Ajax-talent 'een extreem hoog aantal' dribbels per 90 minuten inzet.

© Imago

De krant stipt over Abdalla (16) aan dat hij deze zomer bij zijn debuut in Ajax 1 de jongste Europese doelpuntenmaker namens een Nederlandse club aller tijden werd, toen hij uit bij Vojvodina Novi Sad in de voorrondes van de Conference League vlak na zijn entree de 1-4 eindstand op het bord zette. "Daarmee zette hij zijn naam direct in een lijst met illustere voorgangers als Johan Cruijff en Marco van Basten."

Waar Abdalla scoorde bij zijn debuut voor Ajax, deed Schaken dat in zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord. The Guardian haalt aan dat de 17-jarige Feyenoorder al op jonge leeftijd in de spotlights stond vanwege zijn voetballende vader, oud-international Ruben Schaken. De buitenspeler wordt door de krant omschreven als 'één van de spannendste talenten op de vleugel van zijn generatie' Daarnaast wordt het grote zelfvertrouwen van Schaken geprezen. "Slechts drie dagen voor de wedstrijd tegen Barcelona in Camp Nou verklaarde hij Real Madrid openlijk tot zijn droombestemming, nadat hij in een eerder interview al had verzekerd dat hij honderd procent beter is dan zijn vader ooit geweest is."