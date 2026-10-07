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Lionel Messi stelt speler van Benin flink teleur na afscheidswedstrijd

7 oktober 2026, 09:34
Lionel Messi
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
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Lionel Messi wilde na zijn allerlaatste interland vooral één ding: het afscheid van Argentinië beleven met zijn ploeggenoten en het publiek. Een speler van Benin dacht daar anders over. De speler deed na het laatste fluitsignaal meerdere pogingen om een selfie met de Argentijnse vedette te maken, maar Messi wees het verzoek af.

De 39-jarige aanvaller had kort daarvoor zijn interlandloopbaan in stijl afgesloten. Argentinië won het vriendschappelijke duel met Benin met 3-0 en Messi was bij alle doelpunten betrokken. Na rust leverde hij twee assists af en vanaf de strafschopstip maakte hij zelf zijn 126ste treffer voor de nationale ploeg.

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Na het eindsignaal werd Messi omhelsd door zijn ploeggenoten en richtte hij zich op de supporters die getuige waren van zijn laatste optreden in het shirt van Argentinië.

Messi reageert geïrriteerd op verzoek om selfie

Op dat moment kwam een international van Benin met zijn telefoon op Messi af. Op de beelden is te zien dat de speler meerdere keren probeert een selfie te maken. Messi heeft daar zichtbaar geen behoefte aan en maakt duidelijk dat hij verder wil.

De situatie duurt enkele ogenblikken, totdat Amiro Amadou ingrijpt. De verdediger van Benin haalt zijn ploeggenoot bij Messi vandaan, waarna de Argentijn zijn afscheid kan vervolgen.

Eerder op de avond was er juist uitgebreid ruimte geweest voor eerbetoon aan Messi. In de tiende minuut werd de wedstrijd stilgelegd, zodat de spelers van Benin en het publiek aandacht konden besteden aan zijn afscheid.

Messi beëindigt zijn loopbaan bij Argentinië na 208 interlands. Daarin kwam hij tot 126 doelpunten en 69 assists.

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

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