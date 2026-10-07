Hoofdrol voor Devin Haen bij Jong Oranje: ‘Dan denk je: het zal toch niet?’

liet zich dinsdagavond gelden bij Jong Oranje. De spits van Willem II kwam tegen Jong Bosnië en Herzegovina na een uur binnen de lijnen en maakte twee doelpunten in de 4-0 overwinning. Omdat Jong Israël tegelijkertijd punten verspeelde tegen Noorwegen, verzekerde Nederland zich op de valreep van de play-offs voor een EK-ticket. Na afloop is Haen dan ook blij.

Haen had vanaf de bank gezien hoe Jong Oranje voor rust kans op kans kreeg, maar telkens stuitte op de Bosnische doelman. “Ik denk dat je sowieso in de eerste helft ziet hoeveel mogelijkheden we krijgen, hoeveel kansen. Uiteindelijk zie je dat we zoveel mogelijkheden creëren. Dan wil je graag zelf ook spelen om ook je goaltje te maken, maar uiteindelijk bleef dat nog even uit”, vertelt Haen aan FCUpdate-journalist Sander Kamphof.

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Na ongeveer een uur mocht de aanvaller van Willem II zijn opwachting maken. Op dat moment was de spanning groot, zeker toen Bosnië en Herzegovina even dacht te hebben gescoord. Die treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd. “In minuut zestig mocht ik erop en als je een tegengoal krijgt, dan denk je: het zal toch niet? Maar daarna, als de 1-0 eenmaal valt, zie je dat de ruimtes gaan vallen. Ik denk dat we daar goed gebruik van hebben gemaakt.”

Haen slaat tweemaal toe voor Jong Oranje

Aymen Sliti brak in de zeventigste minuut de ban, waarna Lequincio Zeefuik de marge verdubbelde. Vervolgens kreeg Jong Oranje ook vanuit Noorwegen het gewenste nieuws: de Noren maakten gelijk tegen Jong Israël. Daardoor schoof de ploeg van Michael Reiziger virtueel naar de tweede plaats.

Haen maakte de avond vervolgens persoonlijk nog een stuk mooier. Eerst schoot hij op aangeven van Sliti de 3-0 binnen, waarna hij in de blessuretijd ook de vierde Nederlandse treffer voor zijn rekening nam.

Voor de spits voelde zijn dubbelslag goed. “Ja, natuurlijk. Ik denk dat je als spits sowieso altijd wil scoren. En helemaal in zo’n lastige pot. Dat we uiteindelijk nog zo groot winnen, dat is alleen maar lekker.”

Dat ook zijn concurrenten voorin hun doelpunten meepikten, veranderde niets aan zijn eigen instelling. “Uiteindelijk is voor mezelf en het team belangrijk zijn voor mij het belangrijkste. En ik denk dat ik twee belangrijke goals maak. Kijk, uiteindelijk waren we afhankelijk, maar Noorwegen heeft zijn ding gedaan waardoor wij nu op plek twee staan en nog kans hebben op het ticket.”

‘Toch een beetje een opluchting’

Volgens Haen was de opluchting in de kleedkamer groot. “Want je weet dat je het zelf niet meer in de hand hebt, dat je het hebt laten vallen. En als je weet dat je dan uiteindelijk nog op de goede plek staat om kansen te maken, dan is dat wel een bevrijding voor iedereen.”

Voor Haen had de avond bovendien een extra bijzonder tintje. De Willem II-aanvaller komt uit het oosten van het land en speelde daardoor dicht bij familie en bekenden. “Ja, heerlijk. Ik kom wel eens terug hier, heerlijk bij mijn ouders natuurlijk, mijn schoonouders. Heel veel familie woont hier, dus nee, ik kom nog vaak genoeg hier. Het blijft me goed bevallen.”

Volgende maand wacht Jong Oranje het beslissende tweeluik om een plaats op het EK. Wie daarin de tegenstander wordt, is nog niet bekend. Haen weet in ieder geval wat er op het spel staat. “Belangrijke potten komen eraan. Het zijn twee do-or-die-wedstrijden en ik denk dat het daar moet gebeuren.”