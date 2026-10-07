AZ erkent 'fout' met Owusu-Oduro: 'Inmiddels hebben we het aangepast'

AZ zoekt de oorzaak voor de 'terugval' van doelman binnen de eigen gelederen. In een interview met Voetbal International erkent hoofd opleiding Paul Brandenburg van de Alkmaarse club dat in de tijd dat de 22-jarige sluitpost werd opgeleid, te veel aandacht werd besteed aan meevoetballen en te weinig aan het 'klassieke' keeperswerk.

Owusu-Oduro behoorde tot de 'gouden' AZ-lichting die in 2023 indruk maakte door de prestigieuze UEFA Youth League te winnen. Net als veel van zijn teamgenoten volgde daarop een doorbraak in het eerste elftal. Na het vertrek van Mathew Ryan, in de zomer van 2024, greep de jonge doelman zijn kans. Owusu-Oduro kwam in de daaropvolgende seizoenen in totaal tot 91 wedstrijden in AZ 1 en groeide en passant uit tot international van Jong Oranje. Toch oogstte de jonge doelman niet alleen lof: door een aantal persoonlijke fouten van Owusu-Oduro verspeelde AZ vorig seizoen meermaals kostbare punten. Sinds de start van dit seizoen is hij zijn basisplaats kwijt aan de Belg Jari De Busser, die overkwam van Go Ahead Eagles.

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"Misschien zijn we met Rome tekortgeschoten in de opleiding", zegt Brandenburg tegen VI. "Inmiddels hebben we het aangepast, maar toen hij werd opgeleid, lag de nadruk bij keepers ook heel erg op het meevoetballen. Daarin is hij hartstikke goed. Sinds twee jaar is het simpelweg tegenhouden van ballen weer belangrijker geworden in de opleiding. Daar had Rome ook baat bij kunnen hebben. Misschien hebben we te veel een voetballer van hem gemaakt", aldus het hoofd opleiding van AZ.

Brandenburg vertrouwt het weekblad toe dat Owusu-Oduro in zijn jonge jaren 'wat onzeker' was, maar dat hij in het jaar waarin de Youth League werd gewonnen zijn status als 'geweldig talent' alsnog vestigde. "Helaas zag je vorig seizoen die onzekerheid bij momenten terugkomen. Dat is zijn belangrijkste ontwikkelpunt: hoe ga je om met tegenslagen in een wedstrijd." Het hoofd opleiding vermoedt dat zijn huidige reserverol uiteindelijk 'heel leerzaam' voor Owusu-Oduro zal zijn. "Nu moet hij knokken." Brandenburg prijst het feit dat de doelman hard blijft trainen én zélf om speeltijd bij Jong AZ vraagt. Hij voorspelt dan ook dat Owusu-Oduro uiteindelijk zijn plek onder de lat terug zal veroveren.