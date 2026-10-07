Argentijnen schofferen één man bij afscheid van Messi: 'slachtoffer' durft zich niet meer te vertonen

Supporters van Argentinië hebben het afscheid van Lionel Messi aangegrepen om hun onvrede te uiten over AFA-president Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Kort voor de wedstrijd tegen Benin klonk vanaf de tribunes van het Monumental een luid protest tegen de voetbalbestuurder. De onvrede was zo duidelijk dat Tapia zich later niet op het veld liet zien tijdens het eerbetoon aan Messi.

Ongeveer een halfuur voor de aftrap begon het gezang voorzichtig op de hoge ring van de Centenario-tribune. Daarna sloten steeds meer delen van het stadion zich aan. “Chiqui Tapia, verrader”, klonk het door het Monumental. Niet iedere aanwezige supporter deed mee, maar de boodschap was luid en goed verstaanbaar.

Het is niet de eerste keer dat voetbalfans zich tegen Tapia keren. De spreekkoren tegen de bondsvoorzitter waren daarvoor al in meerdere Argentijnse voetbalstadions te horen geweest.

Onvrede over Tapia bereikt ook nationale ploeg

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De boosheid over Tapia kent meerdere redenen. Rond de wedstrijd tegen Benin was al onvrede ontstaan over de ticketprijzen, doorverkoop en vermeende vervalste kaarten. Ook de problemen rond de eerdere wedstrijd tegen Burkina Faso droegen bij aan de negatieve stemming.

Burkina Faso zou aanvankelijk met de nationale ploeg afreizen, maar een geplande chartervlucht werd geannuleerd. Nadat alternatieven met reguliere lijnvluchten en overstappen werden aangeboden, reisde vrijwel de complete A-selectie niet naar Argentinië. Daardoor stond uiteindelijk een sterk verjongde ploeg tegenover de wereldkampioen. Argentinië won met 7-0.

Bron van irritatie is het niveau van de oefentegenstanders die Argentinië kiest. Sommige supporters vermoeden dat financiële motieven daarin een rol spelen en vragen zich af waarom de nationale ploeg relatief vaak tegen zwakkere landen oefent. Er wordt gespeculeerd dat kleinere voetballanden zich eerder schikken naar financieel onaantrekkelijke voorwaarden, waardoor Argentinië meer geld overhoudt aan de oefenduels.

Ook de inrichting van de Argentijnse competitie onder Tapia zorgt voor frustratie. Supporters hekelen het grote aantal clubs in de hoogste divisie en veranderingen rond degradatie. Volgens critici tast die opzet de kwaliteit en geloofwaardigheid van de competitie aan.

Tapia blijft weg bij emotioneel afscheid Messi

Het protest keerde later terug. Toen drones boven het stadion verschenen voor een lichtshow, reageerden supporters eerst met gefluit omdat de show met reclame begon. Niet veel later richtte het stadion zich opnieuw op Tapia. Ditmaal was het gezang volgens de Argentijnse media vanuit vrijwel alle kanten van het Monumental hoorbaar en leek een groter deel van het publiek zich erbij aan te sluiten.

De vijandige sfeer rond de bondsvoorzitter werkte uiteindelijk zelfs door tot het slot van de avond. Tijdens het eerbetoon en de emotionele toespraak van Messi besloot Tapia, die een goede relatie onderhoudt met de Argentijnse aanvoerder, niet naar het veld te gaan. Twee van zijn belangrijkste medewerkers waren tijdens dat afsluitende gedeelte wel aanwezig.