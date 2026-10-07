Richard Roelofsen vertrekt vanwege een 'verschil van inzicht' aan het einde van het seizoen bij De Graafschap, zo maakt de nummer 19 van de Keuken Kampioen Divisie bekend via de officiële kanalen. Daarmee komt na 22 jaar een einde aan de samenwerking met het clubicoon.

De 57-jarige Roelofsen stond als speler gedurende twee periodes onder contract bij De Graafschap, en speelde uiteindelijk 71 wedstrijden namens De Superboeren. Nadat hij zijn actieve loopbaan in 2006 had afgesloten op De Vijverberg, bekleedde Roelofsen tal van functies binnen de club. Zo fungeerde hij jarenlang als assistent-trainer bij het eerste elftal, onder meer onder hoofdtrainers als Darije Kalezic, Henk de Jong, Mike Snoei en Reinier Robbemond. Ook was Roelofsen twee keer interim-trainer, laatstelijk in het seizoen 2022/23. De afgelopen jaren werkte hij als hoofdscout voor De Graafschap, maar sinds 2025 hield hij zich volledig bezig met de doorstroming van talenten uit de eigen jeugd naar de hoofdmacht.

'Belangrijke bijdrage geleverd'

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De Graafschap schrijft dat er met Roelofsen 'een verschil van inzicht over de invulling van zijn huidige rol binnen de voetbaltechnische organisatie' was ontstaan, waardoor de club uiteindelijk heeft besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. Algemeen directeur Marco Bogers is desondanks vol lof over hetgeen Roelofsen voor de club heeft betekend: "We zijn Richard enorm erkentelijk voor ruim twintig jaar inzet voor De Graafschap. In die periode is hij op verschillende manieren van grote waarde geweest voor de club. Daarnaast stond Richard altijd klaar wanneer de club hem nodig had. Zo heeft hij meerdere keren als interim-trainer het eerste elftal geleid. Met zijn kennis, ervaring en voetbaltechnisch inzicht heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze spelers en de club. We zijn hem daar dankbaar voor en wensen hem alle goeds voor de toekomst", aldus de algemeen directeur.

'Mijn blauwwitte hart blijft voor altijd'

Roelofsen zelf noemt het een 'bijzonder gevoel' dat hij aan zijn laatste maanden bij De Graafschap bezig is. "Ik kijk met veel plezier en trots terug op alles wat ik hier heb mogen doen en op de spelers, trainers en collega’s met wie ik heb samengewerkt. De club heeft me de kans gegeven om in verschillende rollen te groeien, als trainer en als mens. Daar ben ik dankbaar voor. Mijn blauwwitte hart blijft voor altijd, maar ik kijk ook met nieuwsgierigheid uit naar nieuwe uitdagingen", laat hij optekenen. Roelofsen geeft daarbij aan inmiddels een opleiding tot Master in Flow te volgen, 'waarmee ik me verder verdiep in de persoonlijke begeleiding en ontwikkeling van spelers'. Dat moet hem van pas gaan komen bij de volgende stap in zijn loopbaan. "Tot die tijd blijf ik me vol inzetten om het seizoen samen goed af te sluiten", bezweert Roelofsen.