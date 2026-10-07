Transfer naar FC Utrecht heeft emotionele keerzijde voor Padt: ‘Dan breekt je hart’

is blij met zijn terugkeer naar Nederland, maar de transfer naar FC Utrecht kent ook een emotionele kant. Zijn dochters hadden na vijf jaar in Bulgarije hun leven daar opgebouwd en moesten afscheid nemen van hun vertrouwde omgeving, vertelt de 36-jarige doelman aan het Algemeen Dagblad.

Padt vertrok in 2021 naar Ludogorets en beleefde daar een succesvolle periode. De doelman groeide uit tot een vaste waarde, werd meerdere keren kampioen en speelde ruim vijf jaar in Bulgarije. Uiteindelijk werd zijn contract in goed overleg ontbonden en kwam er een einde aan zijn buitenlandse avontuur.

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Voor zijn dochters was dat afscheid moeilijker dan voor Padt zelf. Zij waren in Bulgarije opgegroeid en hadden daar hun eigen leven opgebouwd. Wanneer Padt terugkijkt naar foto's uit die periode, wordt hij daar nog altijd door geraakt. “Dan breekt je hart.”

De impact van de verhuizing merkt hij ook thuis. Zijn dochters spreken inmiddels beter Bulgaars dan Nederlands en moeten opnieuw wennen aan hun leven in Nederland. Inmiddels gaan ze weer naar school en is de rust in het gezin teruggekeerd. Met een glimlach vertelt Padt dat hij en zijn vrouw er soms voor moeten zorgen dat de meiden thuis niet alleen maar Bulgaars met elkaar praten.

Ook de verhuizing zelf ging razendsnel. “Toen de verhuiswagen al onze spullen afleverde, had mijn vrouw binnen anderhalve dag alles leeggeruimd en het huis ingericht”, vertelt Padt. “We zijn die vijf jaar in het buitenland echt naar elkaar toegegroeid.”

Voor Padt zelf wacht ondertussen een nieuw hoofdstuk bij FC Utrecht. De doelman had ruim twaalf jaar geleden al de ambitie om voor de Domstedelingen te spelen, maar een transfer kwam toen niet tot stand. Nu is die wens alsnog uitgekomen. Padt kijkt bovendien verder dan alleen zijn eigen positie. Hij heeft vertrouwen in de selectie van Utrecht en waarschuwt voor onderschatting van tegenstanders als Willem II, PEC Zwolle en Telstar. “Wij moeten het bij onszelf zoeken. Niet meer uit elkaar vallen als groep en bij het afgesproken plan blijven.”

Ook hoopt de ervaren keeper op speelminuten. Mogelijk krijgt hij later deze maand een kans in de beker tegen Kozakken Boys. Voor Padt is de overstap naar Utrecht daarmee een nieuw sportief avontuur, terwijl zijn gezin langzaam verdergaat na een bewogen afscheid van Bulgarije.