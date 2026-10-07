FIFA hangt mogelijk miljoenenclaim boven het hoofd na nieuw WK-schandaal

Nigeria onderzoekt de mogelijkheden om een schadeclaim in te dienen bij de FIFA voor het mislopen van het WK van afgelopen zomer, zo bevestigt een hoge official van de Nationale Sport Commissie van het land tegenover de Britse tak van ESPN. The Super Eagles sneuvelden in de kwalificatiereeks in de play-offs tegen DR Congo, dat - naar nu blijkt - een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld.

In november 2025 stuitte Nigeria in de play-offs om een plek op de WK-eindronde op Congo. Na een 1-1 gelijkspel werden de Nigerianen na strafschoppen uitgeschakeld (4-3). Congo plaatste zich zodoende voor de intercontinentale play-offs, waarin werd afgerekend met Jamaica. Op het eindtoernooi overleefde Congo vervolgens de eerste schifting, door als derde te eindigen in een groep met Portugal, Colombia en Oezbekistan. In de zestiende finale bleek Engeland vervolgens nipt te sterk: 2-1.

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Inmiddels is duidelijk dat Congo zowel in de kwalificatiereeks als op het eindtoernooi een niet-speelgerechtigde speler heeft opgesteld, in de persoon van doelman Lionel Mpasi. Hij speelde in het verleden jeugdinterlands voor Frankrijk, maar had nooit de benodigde documenten verkregen om te mogen switchen van voetbalnationaliteit. Uit onderzoek van The New York Times blijkt dat de FIFA hier bovendien van op de hoogte was. De wereldvoetbalbond besloot uiteindelijk om een verzoek van de Nigerianen om hiernaar te kijken 'op technische gronden' af te wijzen: het was te laat ingediend.

"Nigeria heeft alsnog gelijk gekregen", zegt een medewerker van de NSC tegen ESPN. "Toen we zeiden dat we de FIFA hadden aangeschreven, beschuldigden mensen ons van van allerlei zaken. Maar ik denk dat dit bewijst dat we het bij het rechte eind hadden dat Congo niet-speelgerechtigde spelers heeft gebruikt. Wij hoefden geen protest in te dienen, dus het issue dat dat te laat zou zijn gebeurd kwam niet naar boven. Wij hebben alleen een bericht gestuurd om hen eraan te herinneren om de regels toe te passen, net zoals ze dat deden toen Zuid-Afrika een niet-speelgerechtigde speler opstelde en toen wijzelf dat deden in de kwalificatiereeks voor het WK van 2018."

Behalve mogelijke compensatie voor het mislopen van het WK, hoopt Nigeria ook dat de FIFA de zaak tegen Congo heropent. "We vragen de FIFA om de zaak opnieuw te bekijken omdat het om fraude gaat, waarvoor geen verjaringstermijn bestaat. De Democratische Republiek Congo moet de consequenties voor hun daden voelen, als waarschuwing voor anderen die dit in de toekomst ook zouden willen proberen."