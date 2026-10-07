Jorge Jesus wordt bij zijn huis opgewacht en reageert op statement Ronaldo

Jorge Jesus heeft voor het eerst gereageerd op het uitgebreide statement van . De bondscoach van Portugal werd woensdagochtend bij het verlaten van zijn woning opgewacht door journalisten, die hem confronteerden met de harde beschuldigingen van zijn aanvoerder.

Jesus hield zijn reactie uiterst kort. “Ik heb het statement gelezen en nu ga ik, zoals iedere dag, naar de bond om te werken en me bezig te houden met het team en de nationale ploeg”, zei de Portugese bondscoach tegen de aanwezige verslaggevers.

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Een dag eerder wilde Jesus zich nog niet inhoudelijk over de verklaring van Ronaldo uitlaten. Een Portugese televisieploeg trof hem toen bij de interland van Portugal Onder-21 tegen Tsjechië, die met 2-0 werd gewonnen. Op dat moment had hij de woorden van de 41-jarige aanvaller naar eigen zeggen nog niet gelezen. “Ik ga het nu lezen, dus ik wil er nog niets over zeggen”, liet hij toen weten.

Ronaldo beschuldigt Jesus van twee gebroken beloftes

Ronaldo vertelde dinsdag in een uitvoerig statement zijn versie van de gebeurtenissen rond het Portugese trainingskamp. De aanvoerder bood daarin zijn excuses aan voor zijn voortijdige vertrek, maar beschuldigde Jesus tegelijkertijd van het tweemaal breken van zijn woord.

Het eerste incident draaide om de wedstrijd tegen Noorwegen. Ronaldo stelt dat hem vooraf werd verteld dat hij ongeveer dertig minuten zou spelen. Hij begon vanaf de rust aan zijn warming-up, maar kwam uiteindelijk niet binnen de lijnen. "De bondscoach had zijn woord tegenover mij gebroken”, schreef Ronaldo.

Daarna volgde een gesprek tussen Ronaldo, Jesus en Simão Coutinho, sportief directeur van Al Nassr. Volgens de aanvoerder werden daarin duidelijke afspraken gemaakt over wat Jesus tijdens een volgende persconferentie zou zeggen.

Ronaldo hekelt persconferentie

Ronaldo stelt dat vooraf zelfs een document werd opgesteld dat als leidraad voor die persconferentie moest dienen. Daarin stond onder meer dat Ronaldo nooit de keuzes van zijn bondscoach ter discussie had gesteld, 'voorbeeldig, loyaal en professioneel' was geweest en dat Jesus zou erkennen dat hij een fout had gemaakt door 'iemand van de statuur van Pelé of Maradona' te laten warmlopen zonder hem uiteindelijk te gebruiken.

Dat stuk was volgens hem door hemzelf goedgekeurd en op verzoek van Jesus opgesteld na overleg waarbij ook Tiago Craveiro betrokken was. Tijdens de persconferentie van Jesus herkende Ronaldo echter weinig van de afspraken die volgens hem achter gesloten deuren waren gemaakt.

“Zijn houding had niets te maken met ons gesprek. Ik hoorde woorden en een agressiviteit waarvan ik vind dat ik die niet verdiende”, stelde de aanvaller. Voor Ronaldo betekende dat opnieuw een vertrouwensbreuk: “Het was de tweede keer dat hij zijn woord tegenover mij brak.”

Jesus heeft die beschuldigingen na het lezen van Ronaldo’s verklaring vooralsnog niet inhoudelijk weersproken. Zijn aandacht, zo maakte hij woensdagochtend duidelijk, gaat naar het werk bij de Portugese bond en de nationale ploeg.