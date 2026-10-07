Lionel Messi omhelst man die zich in opvallend spandoek heeft gewikkeld

kreeg vlak voor zijn laatste wedstrijd voor Argentinië een opvallende verschijning tegenover zich. Voormalig militair Fabio Santana, die in 1982 voor Argentinië diende tijdens de Falklandoorlog, zong in het Estadio Monumental het volkslied en verscheen daarbij gehuld in een vlag met een duidelijke boodschap over de eilandengroep.

Santana stond voorafgaand aan het duel met Benin tussen de Argentijnse internationals en droeg de vlag als een soort mantel om zich heen. Daarop waren de woorden 'Las Malvinas son Argentinas' te zien, de kreet waarmee Argentijnen claim leggen op de Falklandeilanden. Messi liep naar Santana toe, begroette hem en gaf hem een omhelzing voordat het volkslied werd ingezet.

Ook elders in het stadion waren spandoeken zichtbaar waarmee de Argentijnse aanspraak op de eilandengroep werd uitgedragen.

Santana kreeg persoonlijk telefoontje

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Dat Santana juist tijdens het afscheid van Messi het volkslied mocht zingen, was geen toeval. Bondsvoorzitter Claudio Tapia had hem persoonlijk gebeld om hem te vertellen dat hij tijdens de ceremonie een belangrijke rol zou krijgen. "Ik was best gespannen en kon eigenlijk niet wachten tot het zover was", vertelde Santana vooraf aan Telenoche.

De veteraan had toen al aangekondigd dat hij de bewuste vlag zou meenemen. Het doek was eerder door Argentijnse spelers getoond tijdens het WK. "Ik word voor veel gelegenheden gevraagd, maar deze keer zing ik met de vlag die in de Verenigde Staten is geweest. Die draag ik op mijn rug en tijdens het volkslied zal ik hem uitvouwen", legde hij uit.

'Twee passies van de Argentijnen samenbrengen'

Voor Santana had zijn optreden een sterke persoonlijke lading. Hij was negentien jaar toen hij in 1982 werd opgeroepen voor de oorlog. Na afloop bleef hij enige tijd als krijgsgevangene op de eilanden voordat hij terugkeerde naar Argentinië.

Voor zijn optreden bij het afscheid van Messi omschreef hij de betekenis ervan. "Het geeft me enorm veel voldoening. Het is prachtig om twee grote passies van de Argentijnen samen te brengen: onze nationale zaak rond de Malvinas en ons nationale elftal, met een van de twee beste spelers uit de geschiedenis. En natuurlijk vergeten we Diego nooit."

Santana zong het Argentijnse volkslied al vaker rond wedstrijden van de nationale ploeg. Ditmaal stond hij in het Monumental centraal op de avond waarop Messi afscheid nam van Argentinië.