Emegha zorgt voor opvallend moment bij nachtclub in Parijs

Chelsea-spits heeft tijdens zijn vrije dagen voor een opvallend moment gezorgd. De 23-jarige Nederlander werd na een bezoek aan een nachtclub in Parijs aangesproken door mensen die hem herkenden, maar besloot hen voor de gek te houden. De aanvaller deed alsof hij geen voetballer was en kwam met een opvallend antwoord.

Toen Emegha werd gevraagd of hij voetballer was, antwoordde hij lachend: "Ik ben geen voetballer, ik ben een artiest." De aanwezigen leken even niet te weten wat ze met die reactie aan moesten. Emegha maakte vervolgens duidelijk dat hij simpelweg van zijn vrije tijd wilde genieten. "Ik heb twee dagen vrij, ik geniet ervan", liet de Chelsea-spits weten. Daarmee maakte hij duidelijk dat hij tijdens zijn korte break even niet met voetbal bezig wilde zijn.

« Je suis pas un footballeur, je suis un artiste. » 😌 Emanuel Emegha a été vu à la sortie de la boîte de nuit "Le Cova" à Paris durant cette trêve internationale. 🕺🏿🇳🇱 « J'ai deux jours off, je profite ! » https://t.co/lLLLiC42Cu — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 6, 2026

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De spits maakte afgelopen zomer definitief de overstap van RC Strasbourg naar Chelsea voor 25 miljoen euro, nadat de Londense club de transfer al in 2025 had aangekondigd. Onze landgenoot wacht ondertussen nog op zijn officiële debuut voor Chelsea. Dat komt mede doordat hij tijdens de voorbereiding een blessure opliep.

Emegha werd eerder dit seizoen door The Athletic uitgeroepen tot de slechtste aankoop van de Premier League-zomer. Het Amerikaanse medium zette de Chelsea-spits op de laatste plaats in een ranglijst van 155 transfers. Emegha maakte voor ongeveer 25 miljoen euro de overstap van RC Strasbourg naar Chelsea.