Nederland nadert België op nieuwe FIFA-wereldranglijst

Het Nederlands elftal blijft op de nieuwste FIFA-wereldranglijst op de negende plaats staan. De nieuwe ranking levert daarnaast enkele opvallende verschuivingen op, zowel bovenin als daarbuiten. Zo wordt de strijd om een plek bij de beste landen steeds spannender, terwijl enkele Europese toplanden juist terrein verliezen. Ook de posities van Duitsland en Turkije trekken de aandacht.

Oranje kende een goede interlandperiode met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland, gevolgd door een 1-2 overwinning op Servië, een 2-2 gelijkspel tegen Griekenland en opnieuw een 2-1 zege op Servië. Daardoor bleef Nederland in de vier wedstrijden ongeslagen.

Artikel gaat verder onder video

Die resultaten hebben ervoor gezorgd dat Oranje steeds dichter bij België is gekomen. De Rode Duivels staan achtste, maar zagen hun voorsprong verder slinken nadat zij twee keer van Frankrijk verloren: eerst met 0-1 en vervolgens met 1-4. Nederland pakte ondertussen punten door de goede resultaten, waardoor het verschil tussen beide landen nog maar 0,56 punt bedraagt.

Portugal passeert Brazilië en Marokko

Boven Nederland zijn er eveneens enkele belangrijke veranderingen. Portugal is de grootste stijger binnen de top van de ranking en klimt naar de vijfde plaats. De Portugezen boekten in de recente interlandperiode alleen maar overwinningen en passeerden daardoor Brazilië en Marokko. Brazilië zakt naar de zesde plaats, terwijl Marokko nu zevende staat.

Spanje blijft de nummer één van de wereld. Argentinië staat tweede, gevolgd door Frankrijk en Engeland.

Duitsland op dertiende plaats

Ook Duitsland springt in het oog. Die Mannschaft staat op de dertiende plaats en bevindt zich daarmee vier plaatsen onder Nederland. De Duitsers kenden een wisselvallige periode. Duitsland speelde gelijk tegen Nederland, verloor vervolgens van Griekenland, won van Servië en kwam daarna opnieuw niet verder dan een gelijkspel tegen Griekenland. Daardoor is Duitsland zelfs een positie gezakt.

Turkije zakt weg

Een andere opvallende naam is Turkije. De Turken staan op de 31e plaats en behoren daarmee tot de landen die in de ranking een flinke verandering hebben doorgemaakt. Turkije verloor in de recente Nations League-periode alle wedstrijden en zijn daardoor vier plaatsen gezakt.