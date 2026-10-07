Mysterie rond Matthijs de Ligt: officiële foto's bieden geen uitsluitsel

Een opvallend mysterie rond bij Manchester United. De Nederlandse verdediger werkt na een maandenlange absentie toe naar zijn rentree, maar mogelijk heeft hij zijn eerste wedstrijdminuten al gemaakt. Zijn club houdt de lippen stijf op elkaar na een besloten oefenwedstrijd tegen Lausanne-Sport.

De Ligt kwam al ruim tien maanden niet meer in een officiële wedstrijd in actie. Nadat hij vorig seizoen de eerste dertien Premier League-duels van Manchester United allemaal was gestart, ging het mis na de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Crystal Palace. Een rugblessure, die aanvankelijk slechts enkele weken leek te gaan kosten, bleek veel hardnekkiger.

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De Nederlander kreeg meerdere keren problemen met zijn onderrug en stelde een operatie aanvankelijk uit, in de hoop nog voor het einde van het seizoen terug te keren. Uiteindelijk ging hij in mei alsnog onder het mes.

Onduidelijkheid over rentree De Ligt

Inmiddels traint De Ligt weer volledig mee en volgens Roundtable maakt de 27-jarige verdediger daarbij een goede indruk. Het medium meldt bovendien dat hij vorige week al minuten heeft gemaakt tijdens een besloten oefenwedstrijd tegen Lausanne-Sport.

Vanuit andere bronnen is echter bevestiging gekomen dat De Ligt daadwerkelijk meespeelde. De Nederlander stond niet op de beelden die de club van het oefenduel naar buiten bracht.

Manchester United wacht op duidelijkheid

De vraag is nu of De Ligt zaterdag 10 oktober kan worden opgenomen in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Manchester United heeft dit seizoen pas één keer de nul gehouden en zou de verdediger goed kunnen gebruiken.

Michael Carrick heeft tegelijkertijd meer personele zorgen. Patrick Dorgu liep bij Denemarken een hamstringblessure op, terwijl Noussair Mazraoui met rugklachten terugkeerde van zijn interlandverplichtingen. Ook rond Benjamin Sesko en Amad Diallo bestaat onzekerheid.

Carlos Baleba lijkt juist dichter bij zijn debuut te komen. De zomeraankoop speelde wél mee tegen Lausanne-Sport en zat voor de interlandperiode al op de bank tegen Fulham.