Drievoudig CL-winnaar (39) van Barcelona hangt voetbalschoenen aan de wilgen

De voetballoopbaan van Pedro zit erop. Dat maakt de 39-jarige aanvaller, die onder meer drie keer de Champions League won met FC Barcelona en zich met Spanje tot Wereld- en Europees Kampioen kroonde, zelf bekend op Instagram.

Pedro werd geboren op Tenerife en begon op dat eiland met voetballen. Daarna doorliep hij de oudste jeugdelftallen van Barcelona en maakte in januari 2008, nog onder trainer Frank Rijkaard, in een competitiewedstrijd tegen Real Murcia, als invaller voor Samuel Eto'o. De kleine rechtsbuiten zou uiteindelijk 321 in de hoofdmacht van de Catalanen spelen, waarin hij goed was voor 99 doelpunten en 61 assists.

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Met Barcelona won Pedro een imposant aantal prijzen. Zo kroonde hij zich in totaal vijf keer tot landskampioen en won hij met de club de Champions League in 2009, 2011 en 2015 (foto boven). Daarnaast debuteerde hij in 2010 als international van Spanje. Met zijn land werd Pedro in datzelfde jaar (ten koste van Oranje) wereldkampioen in Zuid-Afrika en sleepte hij twee jaar later ook de Europese titel in de wacht. Pedro speelde uiteindelijk 65 wedstrijden voor Spanje, waarin hij 17 keer trefzeker was.

In 2015 vertrok Pedro bij Barcelona, om zijn loopbaan voort te zetten bij Chelsea. In dienst van The Blues voegde hij nog een landstitel, een Europa League en een FA Cup toe aan zijn prijzenkast. In 2020 verliet Pedro Chelsea vervolgens transfervrij, om te tekenen bij AS Roma. Na één jaar maakte hij binnen de Italiaanse hoofdstad de pikante overstap naar stadgenoot Lazio Roma, waar hij tot afgelopen zomer actief was. Pedro vond daarna geen nieuwe uitdaging en heeft inmiddels besloten om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

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Het besluit om te stoppen maakt Pedro bekend op Instagram, waar hij een gelikte video van zijn loopbaan deelt. "Ik voel dat dit het moment is. Het moment om een stap vooruit te zetten en een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen. Ik ben trots dat ik mijn droom heb geleefd, en op alle mensen die naast mij stonden om dit waar te maken. Bedankt, voetbal, voor de vreugde die je mij hebt geschonken", schrijft de Spanjaard erbij.