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AZ slaat toe en lijkt Kees Smit langer aan zich te binden

7 oktober 2026, 16:47
Echteld onthult transferzorgen bij Kees Smit: 'Hij heeft er last van gehad'
1 reactie
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Dosty Amin | Redacteur
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Kees Smit en AZ zijn dicht bij een akkoord over een nieuw contract. De twintigjarige middenvelder die dit seizoen met rugnummer 10 speelt lijkt zijn toekomst voorlopig aan de club te verbinden. Volgens Voetbal International zijn de onderhandelingen inmiddels in een vergevorderd stadium.

Smit ligt momenteel nog tot medio 2028 vast bij AZ, maar de club wil het contract van de talentvolle middenvelder openbreken en verlengen tot medio 2030. Daarmee wil AZ een belangrijke speler voor de komende jaren langer aan zich binden.

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De middenvelder brak vorig seizoen definitief door in de hoofdmacht van AZ en groeide sindsdien uit tot een belangrijke kracht. Zijn ontwikkeling bleef ook buiten Alkmaar niet onopgemerkt. Smit werd inmiddels opgeroepen voor het Nederlands elftal en geldt als een van de grootste talenten van AZ.

Een vertrek uit Alkmaar kwam afgelopen zomer niet van de grond. Hoewel er belangstelling was voor Smit, bleef hij bij AZ. De club lijkt hem nu te willen belonen met een verbeterd contract en tegelijkertijd duidelijk te maken dat er de komende jaren een belangrijke rol voor hem is weggelegd.

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Martine
398 Reacties
608 Dagen lid
1.241 Likes
Martine
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Ze hebben groot gelijk al kon hij, wat mij betreft natuurlijk, in jong Oranje niet echt overtuigen. Maar dat is een persoonlijke mening

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Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
398 Reacties
608 Dagen lid
1.241 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ze hebben groot gelijk al kon hij, wat mij betreft natuurlijk, in jong Oranje niet echt overtuigen. Maar dat is een persoonlijke mening

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
5
0
2025/2026
AZ
26
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

Complete Stand

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