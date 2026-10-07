AZ slaat toe en lijkt Kees Smit langer aan zich te binden

en AZ zijn dicht bij een akkoord over een nieuw contract. De twintigjarige middenvelder die dit seizoen met rugnummer 10 speelt lijkt zijn toekomst voorlopig aan de club te verbinden. Volgens Voetbal International zijn de onderhandelingen inmiddels in een vergevorderd stadium.

Smit ligt momenteel nog tot medio 2028 vast bij AZ, maar de club wil het contract van de talentvolle middenvelder openbreken en verlengen tot medio 2030. Daarmee wil AZ een belangrijke speler voor de komende jaren langer aan zich binden.

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De middenvelder brak vorig seizoen definitief door in de hoofdmacht van AZ en groeide sindsdien uit tot een belangrijke kracht. Zijn ontwikkeling bleef ook buiten Alkmaar niet onopgemerkt. Smit werd inmiddels opgeroepen voor het Nederlands elftal en geldt als een van de grootste talenten van AZ.

Een vertrek uit Alkmaar kwam afgelopen zomer niet van de grond. Hoewel er belangstelling was voor Smit, bleef hij bij AZ. De club lijkt hem nu te willen belonen met een verbeterd contract en tegelijkertijd duidelijk te maken dat er de komende jaren een belangrijke rol voor hem is weggelegd.