Scheidsrechter Alex Bos vindt een lastige speler om te fluiten. Dat heeft de Eredivisie-arbiter aangegeven in de FC Afkicken Daily-podcast.

In de podcast krijgt Bos van Mart ten Have de vraag hoe hij zich voorbereidt op de spelers die hij op het veld tegenkomt. Hij haalt daarbij Ralf Seuntjens en Brian Brobbey als voorbeelden aan. De twee spitsen hebben zich in het verleden uitgesproken over het feit dat ze vanwege hun fysieke spel en postuur sneller worden tegengewerkt door de arbitrage.

Brobbey

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“Je leest je wel in. Brobbey vind ik een goed voorbeeld inderdaad. Hij is gewoon lastig om te fluiten”, geeft Bos toe. “Je weet dat hij wordt vastgehouden, maar hij is ook zelf altijd bezig met tegenstanders. Dat is gewoon moeilijk fluiten. Je bent in die zin wel bevooroordeeld omdat je hem al kent, maar ik ga niet bevoordeeld een wedstrijd in van: hij krijgt geen vrije schop mee.”

“Seuntjens is ook een mooi voorbeeld”, vervolgt Bos. “Je hoorde hem altijd als je hem moest fluiten, maar daar kon je wel een leuk gesprek mee voeren. Hij zei altijd al na tien minuten: Alex, ga nou eens fluiten jongen! Maar als je daar het gesprek mee aangaat, dan heb je hem ook al weer snel bij je."

Communicatie

Bosz is van mening dat de arbitrage in het algemeen nog stappen in de goede richting kan zetten op het gebied van communicatie: "Ik vind de communicatie met de spelers ook wel heel belangrijk. Je verliest ze gewoon als je er als een dictator boven gaat staan. Tuurlijk moet ik een beslissing nemen, maar daar tussenin valt zoveel te winnen door gewoon een gesprek aan te gaan met een speler en te zeggen: misschien heb je wel gelijk, ik zit er naast.”